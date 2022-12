Caritatif – Le savoir-fête de Moët & Chandon au service de l’éducation des enfants La maison champenoise a tenu sa première Effervescence Party de Suisse. Une soirée destinée à récolter des fonds pour la Roger Federer Foundation. Sylvie Lefebvre-Guerreiro

Janine Händel, CEO de la Roger Federer Foundation, et le tennisman Roger Federer. REMY STEINER/GETTY IMAGES FOR MOËT & CHANDON

La cause est noble et sérieuse. Ce qui n’a pas empêché la soirée d’être particulièrement festive, voire un peu folle. Mardi 29 novembre, Moët & Chandon organisait sa première Effervescence Party de Suisse, dans la nouvelle extension du Kunsthaus à Zurich. De quoi accueillir deux (très) longues tablées de convives, parmi lesquels figuraient plusieurs personnalités locales telles que le réalisateur Pierre Monnard, Christa Rigozzi, Xenia Tchoumi, Kristina Bazan ou Zoë Pastelle. Au menu: bulles, glamour et mets de choix, bien sûr, mais aussi une succession de performances musicales qui ont littéralement mis le feu à la soirée.

Les choses avaient débuté calmement, avec notamment Lea Lu qui a livré un aperçu de son album «I call you» en guitare-voix. Elles ont été franchement chahutées par l’apparition sur scène du chanteur Baschi, suivi de l’acteur Carlos Leal, cofondateur en 1990 du groupe de rap Sens Unik, qui, en montant sur les tables, a entraîné toute la salle sur la piste danse avec son nouveau titre «Champagne», avant que le relais ne soit pris aux platines par Morgan Mesple, le DJ du duo 2M.

Vente silencieuse

Reste que la star de la soirée est issue d’un tout autre monde. Celui du tennis. Roger Federer était en effet de la partie. Ambassadeur Moët & Chandon depuis 2012, il est venu accompagné de sa mère, Lynette, et de Janine Händel, CEO de la Roger Federer Foundation. Car le moment clef de la soirée fut caritatif. Un Mathusalem doré de Moët Impérial – le champagne le plus consommé au monde – était mis aux enchères par le biais d’une vente silencieuse au profit de ladite fondation. Il avait été signé par diverses stars telles que Federer lui-même, Charlotte Gainsbourg et Rebel Wilson, dans le cadre du Festival du Film de Zurich dont la maison champenoise est co-partenaire.

L’initiative s’inscrit dans le programme philanthropique global de Moët & Chandon, «Toast for a Cause», lancé sur le tapis rouge d’Hollywood en 2009 avec le soutien de Scarlett Johansson, Pierce Brosnan et Jennifer Lopez, entre autres. Il s’agit là de faire des dons à des organisations caritatives locales. Notamment, via l’organisation d’événements festifs tels que les soirées Effervescence. Créées en 2021, celles-ci ont lieu aux quatre coins du globe.

De la Suisse à l’Afrique

Voilà bientôt 20 ans que la Roger Federer Foundation œuvre en faveur d’une meilleure éducation des enfants touchés par la pauvreté, en se concentrant sur la tranche d’âge comprise entre 3 et 8 ans. Active en Suisse et dans six pays d’Afrique du Sud, elle a, à ce jour, pris soin de plus de 2 millions d’entre eux. Ce dont le tennisman n’est pas peu fier. «Un jour, j’aimerais que mon nom soit plus connu pour ce que la Fondation a accompli que pour mes titres sportifs», a-t-il déclaré.

L’homme est convaincu qu’une bonne éducation est cruciale pour devenir acteur de sa destinée. Ce dont des millions d’enfants dans le monde sont privés. C’est pourquoi, il a tenu à créer cette fondation en faveur de laquelle il ne cesse de multiplier les actions. Or, si la situation s’est nettement améliorée sur le continent africain ces dernières années, le faible bilan de performance, le taux élevé de redoublement, la quantité d’élèves arrêtant l’école et le manque d’éducation préscolaire restent préoccupants. Pour autant, la fondation ne délivre pas de matériel mais elle veille à ce que les populations concernées puissent elles-mêmes améliorer la qualité de leur enseignement. Ce, sur le long terme. Alors, champagne, Monsieur Federer!

