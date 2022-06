Météorologie – Le scénario d’ouragans de catégorie 6 se précise Jusqu’alors, ces typhons ne comptaient que cinq catégories. Cela pourrait changer et des scientifiques s’y préparent. Pascal Gavillet

L’un des ouragans qui a sévi en 2020, une année record. Des phénomènes de plus en plus dévastateurs. AFP

La saison des cyclones a démarré le 1er juin. Elle durera jusqu’au 30 novembre. Et pour la 7e année de suite, elle sera pire que les précédentes, effet du réchauffement climatique oblige. Depuis sept ans, le plus notable aura été l’intensification des ouragans. À leur sujet, 2020 aura même été une année record. Qui pourrait bientôt être battue. Depuis quelques mois, scientifiques et météorologues essaient d’anticiper le pire avec des simulations.