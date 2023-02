Portrait de François Confino – Le scénographe de Charlot mêle savamment génie et folie Le Franco-Suisse, père spirituel du Chaplin’s World de Corsier, vit désormais sur la Riviera. Un être singulier, sans langue de bois et amateur de coups d’éclat. Karim Di Matteo

L’œuvre de François Confino est à l’image du maître de la scénographie contemporaine: drôle et irrévérencieuse. Chantal Dervey

Sur le seuil de son duplex de La Tour-de-Peilz, François Confino, 8 ans, nous accueille en noir et blanc sur le battant de la porte. Celle-ci s’ouvre sur la version en chair et en os, 70 ans de plus, qui reçoit pieds nus, arrimé à ses bretelles, les cheveux anarchiques et des lunettes rouge vif comme son téléphone portable glissé dans la poche de sa chemise.