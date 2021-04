Portrait de Conrad Briguet – Le scientifique du vin reste proche du terrain Le directeur de l’École de Changins partage ses immenses connaissances avec empathie, comme son amour du vin et de la nature. David Moginier

Conrad Briguet dans les vignes devant la Haute École de viticulture et œnologie de Changins. Florian Cella

Pour nous recevoir, il n’a rien laissé au hasard. La salle est suffisamment vaste, son bloc et son stylo sont parfaitement perpendiculaires au bord de la table. Conrad Briguet est méticuleux. Mais il arbore aussi un grand sourire affable. Le directeur de la Haute École de viticulture et œnologie de Changins est chaleureusement empathique. Le Valaisan émigré depuis toujours dans le canton de Vaud cultive précision et amabilité avec la même certitude. «Depuis tout petit, j’ai été intéressé par la vigne et le vin, mais j’ai aussi toujours adoré chercher et comprendre.»