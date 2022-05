Élection présidentielle – Le scrutin est officiellement ouvert en Colombie Près de 39 millions d’électeurs doivent départager six candidats ce dimanche.

L’opposant de gauche Gustavo Petro est le favori de l’élection présidentielle en Colombie. AFP

Les opérations de vote pour le premier tour de l’élection présidentielle ont débuté dimanche matin en Colombie, a constaté l’AFP.

Le président conservateur sortant Ivan Duque, qui ne peut pas se représenter, a inauguré le début officiel du vote en mettant son bulletin dans l’urne dans un bureau voisin de la présidence à Bogota.

Sur Twitter, le Registre national, institution en charge de l’organisation de l’élection, a déclaré le scrutin «ouvert».

Près de 39 millions d’électeurs sont attendus dans 12’000 bureaux de vote, où ils devront départager six candidats, avec en favori l’opposant de gauche Gustavo Petro, dont l’accession à la magistrature suprême serait un séisme politique dans un pays où les conservateurs monopolisent le pouvoir depuis des décennies.

Résultats dans la soirée

Les bureaux seront ouverts de 8h (15h en Suisse) à 16h locales (23h en Suisse). Les résultats de ce premier tour sont attendus dans la soirée. Un second tour est prévu le 19 juin si aucun des candidats ne dépasse les 50% des voix.

«Aujourd’hui, nous, Colombiens, nous rendons aux urnes pour participer à cette élection présidentielle. J’invite tous les Colombiens à voter avec enthousiasme et joie, à voter sans haine, sans préjugé, sans parti pris», a déclaré à la presse le président Duque, peu après avoir glissé son bulletin dans l’urne.

«Nous avons l’une des plus anciennes démocraties de cet hémisphère. Nous avons l’une des démocraties les plus solides et elle est solide parce que, tous les quatre ans, nous avons une transition ordonnée», s’est-il félicité.

AFP

