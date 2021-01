Jeu de l’avion dans le canton – Le SECO a bel et bien été alerté concernant Melius Contrairement à ce que le Secrétariat d’État à l’économie a affirmé à plusieurs reprises, cinq signalements lui sont parvenus. Pas assez pour aller en justice, affirme-t-il. Antoine Hürlimann

L’entreprise basée à Dubaï organise des grands shows pour vendre son «offre». Capture d’écran/FACEBOOK

«Nous n’avons reçu aucune réclamation contre Melius.» Interrogé concernant la société aux allures pyramidales basée à Dubaï et depuis peu renommée Be Factor, le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) a martelé cette assertion à plusieurs reprises dans nos colonnes depuis ce printemps. À tort. La Fédération romande des consommateurs assure lui avoir transmis plusieurs témoignages ces derniers mois. Mercredi matin, le SECO rétropédale et confirme avoir reçu cinq signalements, dont un anonyme.

Pour mémoire, Be Factor est dans le viseur de l’Autorité des marchés financiers, au Québec. En Suisse romande, la structure aurait séduit entre 250 et 350 personnes au moins, selon nos estimations. L’entreprise a organisé des séances de recrutement dans la région lausannoise. Ses promesses: des gains rapides et considérables grâce à des opérations sur le marché des devises, notamment. En réalité, les participants tireraient l’essentiel de leur revenu en parrainant de nouveaux membres, ce qui les fait monter dans la hiérarchie. Ils bénéficient en contrepartie de commissions et de rétributions fixes réévaluées à chaque palier. Un système qui ressemble furieusement à une chaîne de Ponzi.

Malgré le revirement du SECO, il faudra encore attendre avant que les autorités ne mettent leur nez dans la combine. «Vu le faible nombre de plaintes, nous ne sommes pas intervenus», explique dans un courriel Fabian Maienfisch, chef suppléant de la communication du Secrétariat d’État. Il reprend: «Nous tenons à souligner à nouveau que le SECO peut agir en justice lorsque des intérêts collectifs sont menacés ou subissent une atteinte, c’est-à-dire lorsque des pratiques commerciales déloyales portent atteinte aux intérêts économiques d’un grand nombre de personnes.»

«Nous ne pouvons pas vous citer un nombre spécifique de plaintes à partir duquel la condition selon laquelle des intérêts collectifs doivent être menacés ou subir une atteinte est réputée remplie.» Fabian Maienfisch, chef suppléant de la communication du Secrétariat d’État à l’économie

Très concrètement, donc, combien de témoignages faudrait-il pour que le SECO puisse ou décide d’intervenir? «Nous ne pouvons pas vous citer un nombre spécifique de plaintes à partir duquel la condition selon laquelle des intérêts collectifs doivent être menacés ou subir une atteinte est réputée remplie, poursuit Fabian Maienfisch. Ce nombre varie de cas en cas. Dans ce cas précis, plus de plaintes sont nécessaires.» Pas de règle générale, soit. Mais, justement, combien dans ce cas précis? «Malheureusement, je ne peux pas donner d’informations plus précises.»