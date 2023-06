Charles III – Le second anniversaire du roi était très politique L’ambassade du Royaume-Uni célébrait jeudi l’anniversaire officiel du nouveau souverain britannique à Berne. L’occasion pour les diplomates de Sa Majesté d’avancer leurs pions en Suisse. Théophile Simon

À la réception donnée par l’ambassade britannique en l’honneur de l’anniversaire officiel du roi Charles III à Berne, le 22 juin 2023. MARCO ZANONI

Qui n’a jamais rêvé d’avoir deux anniversaires dans la même année? Les monarques britanniques, eux, l’ont fait. Depuis 1748, reines et rois d’outre-Manche sont mis à l’honneur deux fois par an: d’abord en privé, lors de leur anniversaire biologique, mais aussi à l’occasion de leur anniversaire officiel, au mois de juin. L’événement est appelé «Trooping the Colour» – «salut aux couleurs» dans la langue de Molière – et donne lieu chaque année à une grande parade militaire dans les rues de Londres. Le 17 juin dernier, le nouveau roi Charles III a donc célébré son premier deuxième anniversaire.