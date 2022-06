Législatives en France – Le second tour a commencé samedi en Outre-mer Les élections ont déjà commencé pour certains Français.

Au premier tour du scrutin, un Français sur deux avait déjà boudé les urnes, un record (photo d’illustration). KEYSTONE

Les électeurs français de l’Outre-mer et de l’étranger ont commencé à voter samedi pour le second tour des élections législatives dont l’issue fixera la marge de manœuvre, notamment en termes de réformes, du président Emmanuel Macron pour les cinq prochaines années.

La partie s’annonce toutefois plus délicate qu’il y a cinq ans après la percée surprise au premier tour des législatives dimanche dernier de l’alliance des partis de la gauche baptisée Nupes et de l’extrême droite.

La clef est entre les mains des plus de 48 millions d’électeurs qui sont appelés aux urnes dimanche à partir de 06h GMT. Pour tenir compte du décalage horaire, certains électeurs de l’Outre-mer ont toutefois commencé à voter dès samedi.

D’abord à St-Pierre-et-Miquelon, archipel au large du Canada, à 08h (12h à Paris), puis en Guyane, en Amérique du Sud et du Nord, et dans les îles françaises des Caraïbes, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Dans le Pacifique, la Polynésie commencera à voter lorsqu’il sera 22h à Paris, de même que Wallis et Futuna, puis La Nouvelle-Calédonie.

Dans l’océan Indien, où le décalage horaire est moindre, les électeurs voteront bien dimanche. À 06h, heure de Paris, ouvriront ainsi les bureaux de vote à La Réunion, suivi à 07h par ceux de Mayotte.

Echanges virulents

Ce second tour clôture une semaine marquée par des échanges virulents entre les deux coalitions arrivées au coude-à-coude au premier tour: le bloc Ensemble! autour du parti présidentiel et l’alliance de la gauche Nupes, qui réunit communistes, écologistes, socialistes et gauche radicale.

En début de semaine, Emmanuel Macron a notamment dramatisé l’enjeu, juste avant de décoller pour une tournée en Europe de l’Est et en Ukraine, mettant en garde contre des «extrêmes» qui viendraient semer le «désordre» en France.

À l’opposé, le leader de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon, qui espère obtenir une majorité et imposer une cohabitation au chef de l’État, a lui brandi la menace d’une «pagaille» si les Français ne tranchaient pas nettement dans les urnes ce week-end.

L’extrême droite, constituée autour de Marine Le Pen et son parti Rassemblement national (RN), pourrait quant à elle atteindre la barre des 15 élus et former un groupe à l’Assemblée, synonyme de davantage de moyens et de temps de parole dans l’hémicycle.

En pleine période de canicule, l’abstention pourrait une nouvelle fois être massive. Au premier tour du scrutin, un Français sur deux avait déjà boudé les urnes, un record.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.