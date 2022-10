Depuis quelques jours, Marilyn Monroe est revenue sur tous les écrans, dans les médias et dans les conversations. Car on peut découvrir sur Netflix, depuis le 25 septembre, le tout nouveau film d’Andrew Dominik, présenté en compétition à la Mostra du cinéma de Venise, «Blonde».

Vendu par la plateforme comme un luxueux biopic de la vie de Norma Jean Baker, devenue icône du cinéma hollywoodien sous le nom de Marilyn Monroe, le film cherche plutôt à décrire le mystère absolu qu’elle représente. Adapté du roman éponyme de Joyce Carol Oates, «Blonde» cache dans son titre la forme qu’il a choisie: celle qu’il montre, blonde platine devenue archétype de la femme de cinéma, et celle qu’il cache, la brune que les studios ont transformée (et rebaptisée) pour qu’elle s’adapte aux fantasmes (masculins) du septième art.

«Derrière tous les masques et sourires de la «blonde» du titre, il y a une identité masquée d’une infinie complexité que personne, jamais, n’est parvenu à dévoiler entièrement.»

Pour ce faire, le cinéaste clone à l’envi les images connues, célèbres, maintes fois reproduites de Marilyn Monroe, à la fois dans les films qu’elle a interprétés et dans sa vie – au demeurant tout aussi mise en scène. Ce faisant il cherche à provoquer chez le spectateur un trouble, une hésitation: celle qu’il voit à l’écran est-elle la vraie Marilyn, ou celle qu’incarne l’Hispano-cubaine Ana De Armas, par ailleurs remarquable dans cette incarnation? Mais si ce trouble, ce flottement, fait spectacle et remplit son office (le film a coûté cher et doit rapporter beaucoup), il ne suffit pas à mettre en scène le secret Monroe.

Car derrière tous les masques et sourires de la «blonde» du titre, il y a une identité masquée d’une infinie complexité que personne, jamais, n’est parvenu à dévoiler entièrement. Voir tous les films dans lesquels elle a joué, et voir «Blonde», ne fait qu’ajouter du secret au secret. Et même les documents d’archive et les innombrables documentaires qui ont été réalisés sur elle – comme «Le mystère Marilyn Monroe: conversations inédites», également visible sur la plateforme – ne suffisent pas. Les images qu’ils montrent, tous, ne font que répéter à l’infini une iconographie devenue légendaire, et confirment la devise de tout communicant de base: entre le réel et la légende, il faut toujours imprimer la légende.

Ses journaux intimes

Ce qui me fait écrire que la seule voix qu’il faille écouter, lire, regarder, c’est la sienne, propre: celle de ses journaux intimes, miraculeusement préservés et finalement publiés sous forme d’album en 2010. Directeur du célèbre Actor’s Studio, Lee Strasberg avait été à la fois un mentor et l’exécuteur testamentaire de la comédienne, dont les écrits étaient restés auprès de lui, bien cachés. Bien après son décès en 1962, sa femme découvre ces documents et en parle à son ami Stanley Buchthal qui, à son tour, en parle à Bernard Comment, qui décide de les faire décrypter, traduire et publier (au Seuil en français).

Intitulé «Fragments, poèmes, écrits intimes, lettres», le livre est composé de 104 fac-similés des manuscrits de Marilyn Monroe accompagnés de leurs transcriptions, de leurs traductions, et assortis de 33 photos, certaines peu, voire pas connues. Ces textes écrits par Marilyn Monroe depuis 1943, quand elle a 17 ans, jusqu’à son décès en 1962, racontent de façon évidemment fragmentaire et imparfaite l’histoire «intime d’un cœur en vrac» (comme l’écrivait Claire Devarrieux dans «Libération»). Mais c’est là sans doute que le mystère de cette figure essentielle de notre imaginaire retrouve un peu de son humanité profonde. Et de l’intelligence et de la sensibilité dont on a trop souvent voulu la priver.

Frédéric Maire Afficher plus Directeur de la Cinémathèque suisse

