État de Vaud – Le secrétaire de Payerne suit Christelle Luisier au Canton Secrétaire municipal de Payerne depuis 2002, Stéphane Wicht sera le nouveau secrétaire général du Département des institutions et du territoire. Sébastien Galliker

Âgé de 49 ans, Stéphane Wicht retrouvera l’ancienne syndique de Payerne, Christelle Luisier Brodard, au Département des institutions et du territoire. DR

Ils ont travaillé ensemble durant une douzaine d’années. Pendant les dix années de syndicature de Christelle Luisier Brodard à Payerne, leurs bureaux étaient voisins, de quoi former un duo efficace. Dès le 16 septembre, Stéphane Wicht, secrétaire municipal du chef-lieu depuis 2002, retrouvera son ancienne cheffe comme secrétaire général du Département des institutions et du territoire, ont annoncé Commune et Canton jeudi.

«Secrétaire municipal est un job extraordinaire, mais après dix-huit ans, on peut dire que j’ai fait le tour du propriétaire. Le poste étant au concours, j’ai saisi l’occasion de reformer cette équipe qui a bien fonctionné à l’échelon supérieur», commente le nouveau cadre vaudois, dont l’ambition dans son rôle est d’être un généraliste qui s’appuie sur des spécialistes.

Carrière à Payerne

Âgé de 49 ans, Stéphane Wicht a fait l’essentiel de sa carrière professionnelle à Payerne, où il gère l’administration générale, mais aussi les ressources humaines, la sécurité publique, le Service à la population, le Service jeunesse et intégration, ainsi que la cave et le vignoble. Des rôles qu’il a menés à bien alors que la ville a connu un fort développement ces dernières années, passant de moins de 8000 habitants à son arrivée à plus de 10’000 désormais.

Parallèlement à son engagement public, le secrétaire a toujours été engagé dans les comités de divers événements locaux, comme le festival Red Pigs. «Je ne pourrais pas conserver tous ces mandats, mais j’ai la volonté de conserver des attaches sociales dans la région», dit-il à ce sujet.