Patrimoine immatériel franco-suisse – Le secteur horloger s’unit pour défendre son savoir-faire De la vallée de Joux à Besançon, et de Genève à Bienne, un trait d’union: la montre mécanique. Pour défendre les métiers liés à cette industrie, le projet Arc horloger vient d’être lancé. Ivan Radja

L’exposition Transmissions du Musée international d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds présente les travaux de trois photographes. Trois autres ont accroché leurs photographies au Musée du temps de Besançon. N. Waltefaugle

En décembre dernier, les savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art étaient inscrits sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco. Un honneur, certes, mais qu’il s’agit maintenant d’inscrire dans la défense concrète d’une industrie qui couvre un vaste territoire. «Il va de la France voisine à Schaffhouse, et couvre les cantons de Neuchâtel, Berne, Vaud et Genève», résume France Terrier, cheffe de projet suisse d’Arc horloger.

L’œil et la main. Christophe Florian Un fétiche Arumbaya? Non, l’horlogerie réinventée la photographe Marie Hudelot Marie Hudelot Une région se met en scène. N. Waltefaugle 1 / 9

En 2009, l’urbanisme horloger de La Chaux-de-Fonds et du Locle était honoré, mais cela concernait deux communes et non toute une région, et il s’agissait d’architecture, et non de connaissances techniques et artistiques. En ces temps où l’horlogerie est bousculée par de puissants rivaux (montres connectées) et la crise du Covid, l’initiative Arc horloger est plus que jamais nécessaire, souligne France Terrier: «Ces savoir-faire ont traversé les siècles, ils ont certes survécu à bien des bouleversements, mais c’est à nous de tout mettre en œuvre afin que la transmission soit assurée.»