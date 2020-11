Genève – Le semi-confinement n’a pas exacerbé la violence domestique Le constat d’une stabilité des chiffres ressort des premières analyses faites par le réseau d’institutions luttant contre les violences domestiques à Genève, démentant des chiffres inquiétants venus de l’étranger.

Les violences domestiques représentent environ la moitié des infractions pour violence commises dans le canton de Genève. KEYSTONE

Le canton de Genève n’a pas constaté de hausse des violences domestiques durant le semi-confinement du printemps. Des mesures de prévention inédites avaient été prises en urgence par les autorités. Ces dernières avaient été alertées par des chiffres inquiétants venus de l’étranger.

Des chambres d’hôtel avaient été réquisitionnées pour héberger des victimes de violences domestiques et leurs enfants ainsi que les personnes responsables de ces actes. Un suivi constant avait été mis en place et une campagne d’information avait été menée, rappelle lundi le Département des finances et des ressources humaines.

Le constat d’une stabilité des chiffres ressort des premières analyses faites par le réseau d’institutions luttant contre les violences domestiques. Genève se reconfinant en partie dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, la situation en matière de violences domestiques fait l’objet à nouveau d’un suivi renforcé.

Des chiffres précis sur les violences domestiques à Genève sont disponibles pour l’année 2019. Il en ressort une légère baisse de 2% par rapport au nombre de cas enregistrés en 2018. Les femmes constituent une très large part des victimes directes (83%).

Les violences domestiques représentent environ la moitié des infractions pour violence commises dans le canton de Genève. La majorité de ces violences est perpétrée au sein du couple.

