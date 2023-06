Rétrospective Alexandre Guhl – Le sens de la fête jusque dans le trait Une exposition à la Maison Visinand à Montreux met en valeur le style très personnel et l’activité d’affichiste de l’artiste entre 1940 et 1970. Florence Millioud

L’artiste a signé plusieurs affiches pour le Museum Club, une boîte très à la mode dont se souviennent nombre de Montreusiens. Alexandre Guhl

Le style suisse, connu pour son esthétique minimaliste, concise, directe – et même reconnu comme produit d’exportation – n’était pas vraiment son genre. Alexandre Guhl (1929-1998) s’est même vu reprocher par un critique «un art graphique qui manque de rigueur». Dans ces années 50, l’œil était alors formaté à l’efficacité du rationalisme, au langage concret d’un Max Bill (1908-1994) et le Montreusien faisait tout le contraire.

Ample. Foisonnant. Baignant dans les effluves du flower power. Osant même faire déborder de ses arabesques une touche d’humour. L’esprit est à la fête et à une certaine frivolité parce que le temps est à la légèreté. Normal – on est cette fois dans les années 70, le temps des «discothèques» – et l’artiste travaille pour le Museum à Montreux, le Grenier à Leysin, la Trappe à Villars ou l’Hôtel Post à Zermatt. Sur ses placards, l’écriture clignote comme les danseurs sous un stroboscope, les couleurs flashent aussi psychédéliques que l’effet d’une fumette et les femmes ont les jupes courtes talonnées par des cuissardes façon Miss Moneypenny: ça balance, ça swingue, on est tout de suite dans l’ambiance. Ou dans l’envie d’y être!

Alexandre Guhl a fait des projets pour le Cirque Knie. 2023 Reproduction Studio Edouard Curchod tous droits réservés

Au fil de cette exposition sur l’art graphique d’Alexandre Guhl à la Maison Visinand à Montreux, sûr que nombre de souvenirs enfiévrés vont remonter. Si ce n’est pas la nostalgie de temps plus simples. Plus pop.

Formé à l’architecture d’intérieur, et dans le même temps, au graphisme en passant par la case beaux-arts à Lausanne, l’artiste est encore étudiant lorsqu’il livre ses premières affiches dans les années 40. Elles suivent déjà une ligne souple, virevoltante, enjouée, presque musicale. Et le ton s’affirme tout de suite, si jovial. Le Montreusien signe alors Alex Guhl, il fait des projets pour la Loterie Romande, la Fête des narcisses de Montreux, le Cirque Knie ou encore la Foire aux vins de Vevey.

Oubliés dans une corbeille

Des projets dont certains originaux viennent à peine d’être retrouvés dans la demeure familiale de Pallens, au milieu des vignes familiales, juste au-dessus de Montreux. «Ce n’est que très récemment que j’ai découvert une corbeille remplie de rouleaux, explique Christian Guhl, le fils de l’artiste. Personne dans la famille n’avait vu ces trésors et on peut supposer que c’est le cas depuis plus de septante ans.»

L’artiste montreusien Alexandre Guhl, formé aux beaux-arts et à l’architecture, était également graphiste. Christian Guhl

Le format majestueux, ces affiches réalisées par un jeune homme qui tâte encore plusieurs styles d’expression ouvrent le parcours de cette rétrospective. On y croise aussi la silhouette d’une élégante qui fait de la pub pour «Renard argenté», une boutique de fourreurs à Genève, Lausanne et Lucerne. L’histoire dit que Guhl, alors apprenti à l’imprimerie Marsens à Lausanne, a glissé son projet parmi ceux d’autres graphistes. Son toupet paie: c’est lui qui est choisi.

Le Montreusien a mis son talent au service de sa région et de son économie touristique. Alexandre Guhl/Studio Curchod

Le peintre René Auberjonois est l’un des premiers à avoir reconnu ce talent qui fera vivre Alexandre Guhl, il lui aurait même conseillé de se servir de sa main gauche pour éviter trop de facilité au droitier. Walt Disney l’avait aussi repéré, prêt à l’engager pour dessiner des Mickey! Mais trop attaché à sa région, le Montreusien est resté, mettant son sens de la fête et son esprit fin au service de l’économie touristique et des plaisirs de l’existence.

