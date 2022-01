Enfilez vos chaussures de marche – Le Sentier de la Morges va s’offrir un lifting et s’allonger Le chemin pédestre qui relie Morges à Vufflens-le-Château et Monnaz va être rénové et prolongé jusqu’à Vaux-sur-Morges. Raphaël Cand

Philippe Schmidt, Chantal Stegmuller Darriulat et Jean-Pierre Morisetti mènent le projet. Sébastien Bovy

Flâner le long d’un cours d’eau avec en prime une vue sur le magnifique Château de Vufflens, c’est ce que font depuis plus de quinze ans les promeneurs empruntant le Sentier de la Morges. À force de les accueillir, le chemin s’est cependant dégradé et a besoin d’une remise à neuf.

«À l’origine, l’entretien avait été placé sous la bienveillance du public, mais les visiteurs ne vont évidemment pas prendre leur pelle et se charger des travaux à réaliser chaque année pour maintenir les lieux en état», commente Jean-Pierre Morisetti, président de l’Association pour la Sauvegarde de Morges (ASM), qui a créé le parcours et dirige sa réhabilitation.

Financement déjà trouvé

Pour un montant d’environ 200’000 francs, le tracé qui va de la patinoire des Eaux-Minérales à Vufflens et Monnaz sera donc rénové. Il sera en outre prolongé jusqu’à Vaux-sur-Morges. «La quasi-totalité du financement a été trouvée, dévoile Jean-Pierre Morisetti. L’ASM, Vaud Rando, l’Association de la région de Cossonay-Aubonne-Morges (ARCAM), la Loterie Romande et d’autres entités ont participé. Sans oublier les cinq Communes concernées, soit Morges, Chigny, Echichens, Vufflens-le-Château et Vaux-sur-Morges, qui ont par ailleurs signé une convention afin de s’engager sur le long terme pour l’entretien du sentier.»

«On va créer des parcours didactiques dans chaque sens qui sensibiliseront les visiteurs aux patrimoines naturels, culturels et paysagers environnants.» Jean-Pierre Morisetti, président de l’Association pour la Sauvegarde de Morges

Les panneaux didactiques qui jalonnent l’itinéraire auront également droit à leur lifting. «Les thématiques seront conservées et valorisées. On va créer des parcours dans chaque sens qui sensibiliseront les visiteurs aux patrimoines naturels, culturels et paysagers environnants», indique le président de l’ASM.

Ce dernier espère voir le chantier démarrer prochainement, avec comme objectif une remise en état du tracé actuel dès ce printemps. Les nouveaux panneaux devraient quant à eux être installés cet été et le prolongement du sentier suivre dès la fin de l’année.

