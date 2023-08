C’est une avalanche d’informations qui s’est abattue ce mercredi sur les journalistes à l’occasion de la traditionnelle conférence de presse de la rentrée scolaire. Le nouveau patron, le PLR Frédéric Borloz, a désormais une année de recul et entend bien démontrer que son département travaille d’arrache-pied pour relever les défis de l’école qui accueillera 133’000 élèves dès lundi.

Le grand chantier de l’école inclusive en est le plus délicat. L’accueil des enfants à besoins particuliers dans les classes régulières n’en est plus au stade de la création, mais de la mise en œuvre. Ainsi, on ne parle plus tant que ça du «concept 360°» qu’avait imaginé l’ancienne responsable Cesla Amarelle, mais simplement de l’école «à visée inclusive». On appréciera la nuance.

Parmi les douze mesures annoncées, celle qui consiste à augmenter le nombre de «classes régionales de pédagogie spécialisée» est parlante. Ces élèves dont le comportement est problématique, qu’ils soient atteints ou non de troubles du spectre de l’autisme, seront enclassés dans des structures dédiées, à l’intérieur des collèges, gardant ainsi le contact avec leurs camarades. Le dispositif existe déjà, mais son intensification est amenée tout en subtilité. Il s’agit de calmer les acteurs de l’école, parents compris, qui souffrent lorsque l’inclusion en classe régulière s’avère problématique.

Il y a dix ans, le Grand Conseil avait déjà préfiguré le malaise actuel au moment de débattre de la loi sur la pédagogie spécialisée. Ce texte, qui forge les bases de la grande machine actuellement en route, avait été accouché dans la douleur, les discussions s’étant étalées sur plus de deux ans. À l’origine, ce n’est pas par idéalisme que l’État s’est rallié à cette mixité des élèves prônée par des conventions internationales, mais pour des raisons financières, après un transfert de charge entre Confédération et cantons.

On entendra encore parler de l’école inclusive. C’est du moins ce que laisse augurer la réaction des syndicats d’enseignants, dont deux sur trois jugent les mesures présentées par Frédéric Borloz insuffisantes. Les ajustements successifs permettront-ils jamais de parvenir à une situation apaisée? Une question à laquelle il n’est pas facile de répondre. Dans cette vaste transformation, c’est toute la société qui se regarde dans la glace.

Lise Bourgeois est journaliste à la rubrique vaudoise, en politique. Après une licence en lettres à l'Université de Lausanne, elle entre à la rédaction de 24 heures en 1986 et se spécialise dans les thématiques de l'école vaudoise dès 1993. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.