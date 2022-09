Inquiétudes à La Tour-de-Peilz – Le séquoia du Jardin Roussy a mal à ses aiguilles Emblème des quais boélands, le vénérable conifère montre des signes de faiblesse. Un arboriste a été mandaté pour le surveiller. Rémy Brousoz

À la Tour de Peilz, aux abords du lac, le sequoia du Parc Roussy est malade. Chantal Dervey

Les habitués du Jardin Roussy les auront forcément remarquées, ces grosses taches couleur brun rouille qui émaillent le branchage. Depuis quelque temps, le séquoia géant qui domine la promenade des quais ne va pas bien du tout. À tel point que la Commune s’en inquiète. «Depuis cet été, nous observons un dépérissement depuis les branches du bas», déplore Maximilien Walter, chef remplaçant du Service urbanisme et travaux publics.

Sur le même sujet: Abo La disparition annoncée des séquoias géants

S’il est encore trop tôt pour prendre des mesures, le vénérable centenaire a été placé sous la surveillance d’un spécialiste. «Il souffrait déjà d’une sorte de chancre», observe Nicolas Béguin, arboriste installé à Morges. Qui souligne que pour bon nombre d’individus de cette espèce, les temps deviennent difficiles sous nos latitudes. Récemment, la commune de Corsier-sur-Vevey a dû abattre celui du parc Chaplin.

Plusieurs raisons possibles

Jusqu’à cet été, le conifère boéland avait visiblement bien résisté au champignon. Mais il est possible que différents facteurs aient affaibli ses défenses. «Avant tout, on peut se demander si le sol – constitué de remblai – est adapté», s’interroge Nicolas Béguin. Une structure qui diffère passablement de la litière forestière du sud de San Francisco, d’où est originaire le Sequoiadendron giganteum. «Naturellement, les étés caniculaires et les hivers secs de ces dernières années n’ont pas amélioré la situation», poursuit l’arboriste, ajoutant que l’utilisation et la gestion du site peuvent, dans certains cas, jouer aussi un rôle.

«Les étés caniculaires et les hivers secs de ces dernières années n’ont pas amélioré la situation.» Nicolas Béguin, arboriste

«Nous allons voir comment il va passer l’hiver. Il n’est pas exclu que l’on dynamise le sol cet automne, que ce soit en creusant des puits d’aération ou en inoculant des champignons mycorhiziens.» Grâce à une symbiose avec les racines, ces derniers pourraient l’aider à se défendre contre d’autres agents pathogènes.

Pas plus dangereux

En termes de sécurité, faut-il craindre des chutes de branches? Pas de quoi s’alarmer pour le moment, selon Nicolas Béguin. «Son bois étant lourd et cassant, c’est une espèce qui en perd naturellement de temps en temps. Ça peut être un danger, mais les mesures d’entretien visent à limiter les risques», explique l’arboriste.

Côté communal, la situation n’est pas prise à la légère. «Ce séquoia est un symbole du Jardin Roussy, qui lui-même est un endroit emblématique de notre commune. Nous allons tout mettre en œuvre pour qu’il se tire de ce mauvais pas», conclut Maximilien Walter.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.