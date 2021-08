Prestations en libre-service – Le service automatisé de la Poste doit encore conquérir son public Quatre jours après l’ouverture d’un nouvel espace pilote à la gare de Lausanne, les premiers usagers se montrent frileux. Rebecca Mosimann

L’espace en libre-service est ouvert tous les jours. On peut y envoyer ou retirer des colis et faire ses paiements en quelques clics. Florian Cella

Les automates à billets et à versements flambant neufs du nouveau local en libre-service de la Poste ouvert ce lundi à la place de la Gare à Lausanne attendent encore patiemment les mains expertes des usagers.

En cette fin de matinée, vendredi 27 août, les pas des clients pressés ne résonnent pas beaucoup dans ce grand local blanc immaculé où le géant jaune a installé toute une série de prestations automatisées: on peut envoyer ou retirer des colis, faire ses paiements, tout ça en quelques clics via des écrans et sans personnel.

Enfin presque, puisque pendant une période de rodage de deux semaines, un employé postal est présent afin d’accueillir les visiteurs et leur présenter les installations disponibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept.