Autorité de surveillance – Le Service de renseignement peut améliorer son travail Un rapport 2020 établi par une autorité indépendante indique que trois domaines du Service de renseignement de la Confédération pourraient être améliorés. Les comptes rendus au Conseil fédéral sont notamment pointés du doigt.

Les surveillants ont réalisé 17 inspections en 2020 et ont formulé 55 recommandations à l’attention de la ministre de la Défense Viola Amherd. Keystone/Peter Schneider

Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) peut s’améliorer. Trois domaines sont notamment pointés du doigt: les comptes rendus au Conseil fédéral, la gestion des autorisations et le traitement des demandes d’informations issues des citoyens.

«La volonté du SRC de remplir au mieux son mandat dans le cadre prévu par la loi est perceptible», note mardi l’Autorité de surveillance indépendante des activités de renseignement dans son rapport 2020. Il y parvient toutefois mieux dans certains domaines que dans d’autres. Des efforts sont encore nécessaires.

Les comptes rendus au Conseil fédéral peuvent notamment être améliorés concernant les services partenaires, les clarifications opérationnelles ou la recherche d’informations par des informateurs. La complexité de la gestion des autorisations pour les systèmes et les applications continue également d’être un défi.

Inégalités de traitement

Dernier problème: le traitement des demandes d’accès. Selon la loi sur la protection des données, chacun peut recevoir gratuitement les informations enregistrées à son sujet dans un délai de 30 jours.

Dans la réalité, politiciens et journalistes obtiennent une réponse plus rapidement et plus détaillée que les citoyens ordinaires. «Cela contrevient à l’exigence d’égalité de traitement prévue par la Constitution fédérale», a dénoncé le chef de l’autorité de surveillance, Thomas Fritschi, devant les médias.

Report remis en question

La pratique du report est également remise en question. En cas d’intérêts prépondérants, le SRC peut refuser, restreindre ou différer la communication de renseignements. Du 1er janvier au 22 octobre 2020, le SRC avait reporté 444 demandes sur un total de 527. En 2019, ce sont 746 demandes qui ont été différées sur 853.

L’autorité de surveillance doute de l’adéquation de la pratique. Le traitement à deux reprises d’une demande provoque une importante charge administrative. De plus, un renseignement différé est mal accepté par la population et perçu comme un manque de transparence.

Une simple explication des raisons pour lesquelles le SRC reporte le renseignement si aucune donnée n’est traitée améliorerait la compréhension, notent les surveillants. Ils suggèrent également d’éviter de faire référence à des articles de loi et de donner directement des renseignements concernant les différentes catégories de données ou la période de conservation.

Pas de répétition de l’affaire Crypto

Concernant l’affaire Crypto, l’autorité de surveillance a procédé à une inspection inopinée pour la première fois dans des archives du SRC. Thomas Firtschi a reconnu avoir été surpris de la quantité de documents conservés «sur plusieurs centaines de mètres».

Un accord de transfert de ces documents aux Archives fédérales ayant été décidé, les surveillants se sont toutefois abstenus de formuler des recommandations. Revenant sur l’affaire Crypto elle-même, Thomas Fritschi a estimé qu’«un cas semblable ne devrait pas se reproduire aujourd’hui». À moins d’une volonté criminelle.

Risques de fuite d’informations

Le renseignement militaire devrait quant à lui vérifier la standardisation de ses produits et de ses données. L’objectif est de pouvoir échanger celles-ci entre différentes plateformes, tant au sein de l’armée qu’avec ses partenaires.

Des risques dans le domaine de la gestion des fournisseurs ont par ailleurs été constatés pour le Centre des opérations électroniques, tout comme pour le SRC. En raison du nombre réduit de fournisseurs à disposition, la marge de manoeuvre est faible. Les risques d’une fuite d’informations peuvent néanmoins être minimisés par des clarifications indépendantes plus approfondies de l’environnement des fournisseurs, dans le cadre des possibilités légales.

L’autorité de surveillance a encore poursuivi son examen de la collaboration entre le SRC et les cantons. Elle a inspecté les services de renseignement de Fribourg, Zurich, du Tessin, de Soleure et Saint-Gall. La collaboration s’est améliorée, grâce aux efforts accrus du SRC et à l’augmentation des ressources, note-t-elle.

Au total, les surveillants ont réalisé 17 inspections en 2020. Ils ont formulé 55 recommandations à l’attention de la ministre de la Défense Viola Amherd. Douze ont déjà été mises en oeuvre.

ATS

