Sommet Biden-Poutine – Le Service du protocole sans chef au plus mauvais moment Alors que le sommet américano-russe s’approche, le poste n’a toujours pas été repourvu. Chloé Dethurens

Image d’illustration. MARTIAL TRAZZINI/KEYSTONE

Cela fait de longs mois que le Service du protocole à Genève n’a plus personne à sa tête. Alors que le sommet Biden-Poutine s’approche à grands pas, cette vacance pose question: le service est évidemment impliqué dans cette rencontre diplomatique d’une ampleur inédite.

Le directeur du Service du protocole, qui «assure pour l’État la permanence et la qualité de ses relations avec les différentes autorités de la Confédération, le monde diplomatique et consulaire, ainsi que les organisations internationales installées à Genève», était absent depuis plusieurs mois, plus d’un an. Il a désormais quitté son poste, le 30 avril dernier. La Chancellerie, qui chapeaute ce service, reste muette sur les raisons de ce départ, volontaire ou non, «ne communiquant pas d’information sur la situation individuelle des collaboratrices et collaborateurs».