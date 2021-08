Décès du maire de Lugano – Le service funèbre de Marco Borradori a lieu dans un stade Le conseiller fédéral Ignazio Cassis est l’un des orateurs de la cérémonie qui a débuté mardi matin au Stadio di Cornaredo, à Lugano.

Le maire de Lugano Marco Borradori, qui était extrêmement populaire auprès de la population, est décédé mercredi dernier (photo d’archives). KEYSTONE/TI-PRESS

Le service funèbre du défunt maire de la ville a lieu ce matin au stade de Lugano. Marco Borradori avait été admis à l’hôpital mardi dernier après avoir subi un arrêt cardiaque et est décédé mercredi.

La ville de Lugano a décidé d’organiser le service funèbre dans le stade de football et de permettre ainsi au plus grand nombre de personnes possible d’y participer, a-t-elle annoncé.

Marco Borradori était extrêmement populaire dans son canton. Le conseiller fédéral Ignazio Cassis est l’un des orateurs de la cérémonie qui a débuté à 10h au Stadio di Cornaredo.

Avocat et notaire

Avant de devenir maire de Lugano, en 2013, Marco Borradori avait connu une carrière nationale et cantonale. Il avait siégé au Conseil national entre 1991 et 1995 puis au Conseil d’État du Tessin entre 1995 et 2013 avec l’étiquette de la Lega.

Né le 6 juin 1959 à Lugano, Marco Borradori était célibataire sans enfants. Après des études de droit à Zurich, il avait exercé la profession d’avocat et de notaire jusqu’en 1995.

ATS

