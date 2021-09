Grand concours – Le Service vaudois des automobiles fête ses 100 ans Créé en 1921, le Service des automobiles et de la navigation lance plusieurs actions jusqu’à la fin de l’année pour marquer son 100e anniversaire. Un concours doté de 100 prix a été ouvert.

Le SAN suit actuellement un parc automobile de près de 590’000 véhicules. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi (photo d’archives)

Pour marquer son 100e anniversaire, le Service vaudois des automobiles et de la navigation (SAN) lance plusieurs actions jusqu’à la fin de l’année 2021, parmi lesquelles un concours.

Il y a 100 ans était créé dans le canton le Service des moyens de transport. Placée sous la direction d’Emile Pahud, la nouvelle entité de l’État veillait alors sur 3268 véhicules à moteur. Elle devait également garder un œil attentif sur les chemins de fer, l’aviation, les dirigeables et autres ballons à air chaud, ainsi que sur le tourisme, rappelle le Canton mercredi dans un communiqué.

Un siècle plus tard, le SAN suit un parc automobile de 589’288 véhicules. Il procède à quelque 40’000 examens de conduite théoriques et pratiques par an contre moins de 1500 en 1921.

Cent conseils

Afin de marquer d’une pierre blanche cet anniversaire, le service ouvre, sur un site internet dédié, un grand concours doté de 100 prix, dont le premier est un vélo électrique. Des trousses de secours seront par ailleurs offertes aux personnes tombant par exemple sur la 1921e expertise ou sur le 100e examen pratique réussi.

Le SAN annonce également la vente aux enchères de la plaque d’immatriculation VD1921. Les enchères sont ouvertes jusqu’au 9 septembre.

Le service, qui souffle par ailleurs les dix bougies de sa certification de qualité, lance également une campagne de sensibilisation auprès de détenteurs de véhicules et/ou de bateaux. Il diffusera ainsi 100 conseils sur son site et sur les réseaux sociaux de l’État pour encourager une conduite et une navigation écoresponsable et en toute sécurité.

ATS

