Scandales au cinéma – Le sexe à l’écran ou l’éternel tabou À l’occasion de la sortie du fougueux «99 Moons», on évoque ces films qui tentent de représenter l’acte sexuel, vrai ou simulé, quitte à souvent faire scandale. Pascal Gavillet

Dans «99 Moons», la liaison sauvage et fougueuse d’un couple aux appétits sexuels débordants. DR

Au commencement était le sexe. Enfin pas tout à fait. Car au cinéma, comme un peu partout, sa représentation a toujours posé problème. Quitte à s’apparenter à une forme de subversion et surtout à un tabou qui oblige souvent les cinéastes à la contrainte et au cloisonnement. À l’occasion de la sortie de «99 Moons» de Jan Gassmann, production suisse qui ne prétend pourtant rien révolutionner en la matière – on y suit avec intérêt la liaison sauvage et fougueuse d’un couple aux appétits sexuels débordants –, on en profite pour tenter une promenade plus historique que thématique, rappel d’une frilosité qui ne date pas de l’avant-veille.