Élection complémentaire – À Bussigny, le siège de Claudine Wyssa reste à droite Roberto Freda maintient deux sièges pour l’Entente communale, qui échappe à l’ultraminorité. Le PS et indépendants de gauche (PSIG) visait un quatrième siège. Chloé Din

À Bussigny, la Municipalité conservera deux sièges de droite et trois sièges de gauche.

Florian Cella

Ce dimanche s’est décidément placé sous le signe du soulagement pour la droite, dans l’Ouest lausannois. Alors qu’elle ravit un siège au PS à la Municipalité de Prilly, elle résiste aux assauts à Bussigny. À l’Exécutif bussignolais, Roberto Freda maintient aux mains de l’Entente communale le siège que quitte Claudine Wyssa. Il remporte le scrutin avec 971 voix (52,7%) face à Roberto di Capua, qui briguait le poste pour le PS et indépendants de gauche (PSIG).

«Nous avons une bonne entente entre partis. Je pense que c’est cela que la population a choisi de préserver en maintenant l’équilibre actuel à la Municipalité.» Roberto Freda, élu à la Municipalité de Bussigny

Tout l’enjeu de cette élection était de savoir si la droite deviendrait ultraminoritaire, elle qui depuis les élections de 2021 était déjà passée de trois à deux sièges. Plutôt que d’opter pour une élection tacite, le PSIG avait en effet décidé de donner le choix à la population. Pas de quoi échauffer les esprits comme à Prilly, toutefois. «L’élection a été débattue, mais nous avons une bonne entente entre partis. Je pense que c’est cela que la population a choisi de préserver en maintenant l’équilibre actuel à la Municipalité», commente Roberto Freda.

Le nouvel élu doit entrer en fonction en mai, date des adieux de Claudine Wyssa après vingt ans à la Municipalité et douze ans à la syndicature. En 2021, l’Entente communale avait souffert d’un vote en forme de sanction contre la forte urbanisation de la commune. «Bussigny a trop grandi et très vite. Cela reste une préoccupation, commente Roberto Freda. Il faut maintenant mettre l’accent sur la qualité de vie et sur les infrastructures qui doivent accompagner de développement.»

Roberto Freda, de l’Entente communale, succédera à Claudine Wyssa à la Municipalité. Luca Freda

Chloé Din est journaliste à la rubrique Vaud & Régions depuis 2015. Elle couvre en particulier le district de l'Ouest lausannois ainsi que les thématiques religieuses et spirituelles. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.