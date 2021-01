Astrologie et fortune – Le signe astrologique le plus riche est… La fortune sourirait-elle davantage aux Bélier qu’aux Poissons? Une analyse du classement des 300 plus riches de Suisse montre que certains signes du zodiaque sont plus présents que d’autres. Luigino Canal

Le signe du Bélier serait caractéristique des entrepreneurs. La preuve avec David Marcus… DR …Luka Rajic. DR 1 / 2

Votre compte en banque s’affiche en rouge? Ce n’est pas de votre faute, vous êtes né sous une mauvaise étoile. Ou plutôt sous le mauvais signe astrologique. Passions ou traits de personnalités, chance ou amours, de nombreuses personnes croient que les astres définissent notre destinée et influencent notre caractère. Mais ont-ils également une incidence sur notre fortune?

Peu admettront recourir à leurs services, mais les astrologues et autres devins comptent parmi leurs clients des gens célèbres et influents. Politiques, artistes, financiers, stars des médias et hommes d’affaires sollicitent discrètement ces gourous des temps modernes. Consultés dans les alcôves du monde de la finance, des oracles se sont spécialisés dans les prédictions destinées au business. Ils déterminent le jour optimal pour signer un contrat, entrer en Bourse, réaliser une transaction financière ou fonder une entreprise pour que l’opération jouisse des meilleurs auspices.