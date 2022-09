And the winner is… Le 27 septembre, l’élection de notre futur procureur général n’aura pas le suspense des Oscars. Le verdict du Grand Conseil vaudois est une formalité puisqu’un seul candidat est dans la course. Un Eric remplacera un Eric, de Cottier à Kaltenrieder.

L’actuel président de l’Ordre judiciaire coche toutes les cases pour revêtir la robe de procureur général. Jeune quinqua dynamique, il est de tous les sérails. Ex-avocat, ex-juge cantonal, et – évidemment – PLR. Le poulain parfait pour le milieu. Même off the record, le Morgien investi dans sa région fait l’unanimité. Alors de quoi se plaint-on?

Rembobinons. Quel est le rôle du procureur général, que certains surnomment «le huitième ministre»? Un procureur décide des poursuites pénales. Ensuite, il est, durant la phase du procès, celui qui tient le rôle de l’accusation. Il est surtout la voix de la société dans un Palais de justice. Le PG, comme on l’appelle dans les pas perdus, n’est pas juste le boss d’une armée de justiciers. Tout en jurant fidélité à la loi, il apporte sa griffe à la politique pénale. Eric Cottier avait, par exemple, créé la section des procureurs Strada, spécialistes de la délinquance de rue. Un autre PG pourrait choisir de se focaliser davantage sur la criminalité des hautes sphères ou décider d’abandonner les recours contre les délits des militants du climat, qui sait?



Le style Kaltenrieder reste à découvrir. Car pour le moment, le film est muet. Non seulement le futur patron du Parquet n’a pas de concurrence, la gauche ayant refusé de lancer un candidat qui ne fera pas le poids dans un parlement de droite, mais surtout, l’élection se fera à huis clos. Un comble pour une fonction qui se retrouve si souvent sous le feu des projecteurs! Eric Cottier pourrait en témoigner.

«On se prend alors à rêver d’un débat public. Où deux ténors croiseraient le fer pour défendre leur vision du combat contre le crime.»

Le 25 septembre, deux jours avant l’élection du procureur général, nous voterons sur le futur Conseil de la magistrature, système pensé comme un pas de plus vers l’indépendance et l’autonomie. Et voilà qu’il trébuche avant l’heure. Car dans ce projet, l’élection du procureur général resterait hermétique.

Pour sceller la légitimité de la fonction, pour oser parler d’une élection sans déni démocratique, il est grand temps que les futurs procureurs généraux défendent leur politique criminelle publiquement.

