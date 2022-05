C’est du jamais vu dans l’histoire de l’Irlande du Nord. Pour la première fois depuis la création de la province britannique en 1921, un parti favorable à l’unification de l’Irlande s’apprête à devenir la première force politique du pays. Le Sinn Féin est crédité dans les sondages de 27% des voix avant l’élection ce jeudi de l’Assemblée nord-irlandaise. Il devance largement tous ses concurrents, même s’il n’obtiendra pas la majorité.

«Afin d’atténuer les craintes d’une partie de la population, le Sinn Féin a mené une campagne axée sur des thèmes non liés à l’unification de l’Irlande», analyse Katy Hayward, professeure de sociologie politique à Queen’s University Belfast. «La hausse des prix, l’emploi, le logement et la crise du système de santé sont des sujets bien plus consensuels.»