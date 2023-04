Sucreries locales aux saveurs canadiennes – Le sirop d’érable coule bien en Suisse Mawoo fabrique, à Morat, de magnifiques douceurs avec le sirop bio de sa propre érablière canadienne. David Moginier

Nadine Ringgenberg et Fabrice Vuilleumier, responsable de la production, parmi quelques-uns de leurs produits. La mise en pot du beurre d’érable se fait à la main. Jean-Paul Guinnard



La belle aventure de Nadine et Alexandre a un pied de chaque côté de l’Atlantique. Comme eux. Installés en Suisse, les Suisso-Canadiens achètent il y a sept ans l’Érablière des Aigles, au Québec, dans le Bas-Saint-Laurent, 250 hectares de forêt mixte, dont 80 hectares d’érables, qu’ils exploitent avec l’aide des parents d’Alexandre. Ils la convertissent en bio Bourgeon, l’entretiennent en veillant à sa diversité, et récoltent l’eau d’érable de 27’000 «entailles», comme on dit. L’eau qui se stocke en hiver est récoltée au printemps, avant d’être concentrée pour en faire du sirop. Aux Aigles, on le fait par osmose inverse, pour éviter de gaspiller l’énergie d’un chauffage.