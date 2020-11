Vevey – Le site de la Providence vendu au groupe Orllati La société Orllati prévoit de créer des logements d’utilité publique, une crèche et des appartements protégés sur le site de la Providence à Vevey (VD).

Les activités de Vevey Providence ont été reprises par l'Hôpital Riviera-Chablais (archives). KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le site de la Providence à Vevey (VD), dont les activités ont été transférées fin 2019 au nouvel Hôpital Riviera-Chablais (HRC) à Rennaz, a été vendu au groupe Orllati. Cette vente, dont le montant n’a pas été divulgué, est assortie d’une clause interdisant au nouveau propriétaire de développer une activité sanitaire.

La société Orllati, active dans le gros œuvre et l’immobilier, prévoit ainsi de créer des logements d’utilité publique, une crèche et des appartements protégés. Ce projet doit encore être validé par la municipalité de Vevey, précisent jeudi dans un communiqué conjoint la Fondation des Hôpitaux de la Riviera et le groupe Orllati.

Pour mémoire, l’HRC a permis de regrouper cinq sites hospitaliers de la région en un seul. Si elle a perdu la Providence, la ville de Vevey a néanmoins conservé son site du Samaritain qui, une fois rénové, abritera une clinique de gériatrie et de réadaptation, une permanence médicale et des consultations spécialisées.

ATS/NXP