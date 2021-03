Paysage médiatique – Le site d’information watson est lancé Depuis ce lundi, le nouveau média romand watson est en ligne.

Le portail d’information watson.ch a lancé son tapis de nouvelles lundi en Suisse romande, sous l’œil de sa rédactrice en chef Sandra Jean. Keystone/Laurent Gillieron 1 / 1

Le portail d’information watson.ch a fait ses débuts lundi en Suisse romande.

Alors que la rédaction a débarqué le 1er février dans ses locaux de Lausanne pour préparer ce lancement, «aujourd’hui, c’est un moment fort, intense, une grande excitation pour toute l’équipe. Ce n’est pas tous les jours qu’un nouveau média voit le jour», a déclaré la rédactrice en chef de watson Sandra Jean lundi à Keystone-ATS.

«Le démarrage s’est fait en douceur dès dimanche, à l’abri des regards, pour s’assurer que la technique suive. Tout se passe bien, même s’il reste quelques éléments à affiner», a-t-elle expliqué.

Des infos et du fun

Sur le premier tapis de nouvelles figurent aussi bien un article sur les menaces de mort reçues par le conseiller d’État genevois Mauro Poggia, qu’une analyse sur les prochaines élections communales vaudoises et des photos de chat «qui n’ont pas un physique facile».

«Watson, c’est de l’information, du débat et du divertissement. Nous croyons au mélange des trois éléments pour arriver à une formule complète», souligne Sandra Jean. D’où le choix d’une équipe de 21 journalistes aux profils très variés et ayant des thématiques de prédilection.

Campagne marketing

Le premier objectif est de publier entre 30 et 40 sujets par jour. Par le biais de sondages et de questions, watson invite également les lecteurs à s’impliquer et à «devenir des partenaires de la rédaction», note la rédactrice en chef. Les commentaires seront en outre modérés par les auteurs des articles eux-mêmes.

Pour développer la notoriété du nouveau média gratuit et financé par la publicité, son éditeur, la maison d’édition argovienne AZ Medien, va dédier des moyens importants pour faire connaître la marque: une campagne d’affichage dans les gares et les transports publics, ainsi que des spots TV sur la RTS et sur TF1 sont notamment prévus. Sans oublier une forte présence sur les réseaux sociaux.

Paysage médiatique en mutation

Un autre média va prochainement s’inscrire dans le paysage médiatique romand, avec dès le mois de juin, une version francophone et gratuite du Blick en ligne. Edité par Ringier, le média a prévu d’engager une vingtaine de collaborateurs dans sa rédaction également située Lausanne.

Ces deux nouveaux acteurs entrent notamment en concurrence avec les sites du groupe Tamedia 20 minutes et lematin.ch. Ces derniers ont annoncé renforcer leur collaboration et créer vingt nouveaux emplois, portant leur total à 80.

Interrogée sur cette concurrence, Sandra Jean relève que cela fait de nombreuses années qu’il n’y a pas eu d’initiative dans le domaine.

«De nouveaux acteurs débarquent, on devrait se réjouir», relève-t-elle. «Je crois à la nécessité de la concurrence. On n’est jamais aussi bon que lorsqu’on est en concurrence. Cela nous oblige à nous remettre en question et à réfléchir à ce ce que l’on produit et à qui on est», conclut-elle.

ATS