Un leader international est né – Le site pharma de Prangins se renforce au niveau mondial La branche santé grand public du géant anglais GSK devient indépendante sous le nom de Haleon. Le site vaudois affermit ainsi son positionnement. Raphaël Ebinger

Le site GSK (GlaxoSmithKline) de Prangins changera de nom une nouvelle fois d’ici à l’été en intégrant la nouvelle entreprise Haleon . CHRISTIAN BRUN

Dix ans après l’annonce choc de Novartis qui voulait fermer son usine, le site pharmaceutique de Prangins devient l’un des trois pôles du futur leader mondial de «la santé grand public», selon les termes de GSK, qui a repris les équipements en 2016. «Une véritable success story», note Aurélien Uldry, directeur financier et membre de la direction de GSK Nyon-Prangins. Depuis la crise, le nombre d’employés et la production ont plus que doublé. Aujourd’hui, il s’affranchit de la multinationale en étant intégré à la société Haleon, qui sera active dans plus de 100 marchés autour du monde et qui générera un chiffre d’affaires attendu d’environ 12,5 milliards de francs suisses.