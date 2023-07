Choc des cultures – Le skate, pas si pop au Japon Invité pour une résidence artistique, le Lausannois Daniel Ruggiero a emporté les œuvres d’artistes vaudois pour une exposition autour de la culture urbaine. Florence Millioud

Daniel Ruggiero, avec son skate, à la découverte des territoires culturels japonais. Frédéric Weigel

Dans son habitat marin, la pieuvre n’a que huit bras. Mais pour qui n’est pas vraiment fan des limites comme Daniel Ruggiero, sûr qu’une expérience artistique ne va pas s’arrêter à un nombre donné de tentacules! Et plus encore lorsqu’elle s’aventure en territoire inconnu, ce Japon débarrassé des clichés.

Invité pour une résidence artistique d’un mois au nord de Tokyo, dans ce «Palais des Paris» créé dans une «maisonnette de trois étages» par un couple franco-japonais, le Lausannois part dans tous les sens, laissant infuser ses intérêts dans tout ce qu’il découvre. Un jour, fasciné par un richissime fan de Ferrari qui n’hésite pas à louer une salle de musée pour montrer les bolides miniatures qu’il crée à l’image de la marque. Un autre, surpris par le système ne comptant pas de galeries prêtes à prendre le risque de faire émerger un artiste: c’est à eux de se vendre. Seuls.

«Les emballages de paquets de chips en mettent plein les yeux. De vraies œuvres d’art.» Daniel Ruggiero, artiste

À l’autre bout du fil, Daniel Ruggiero ressemble à un Zébulon sur son ressort, balançant d’une découverte à une autre. Sans hiérarchie. Curieux de ces magasins ouverts toute la nuit. Mais aussi fasciné par ces emballages de paquets de chips qui «en mettent plein les yeux. De vraies œuvres d’art. Alors que l’art contemporain semble d’un autre temps, celui des classiques occidentaux.» Aux antipodes de son propre travail, nourri par la culture du bitume. Cette urbanité moderne que le Lausannois imaginait comprendre à travers le mobilier public et sur les traces de la pratique du skate au Japon.

Une vingtaine de skates dans ses bagages

Dans ses préparatifs d’artiste, Daniel Ruggiero avait donné carte blanche à ses amis, de belles signatures de la scène contemporaine comme Sandrine Pelletier, Denis Rouèche, Elise Gagnebin-de Bons, Eric Martinet, Balmer Hälen, toutes et tous artistes, designers, tatoueurs, pour personnaliser un skate… rose à la base. Il est arrivé au Japon avec 60 kilos de bagages. «Mon chargement était déjà une œuvre d’art en soi», rigole-t-il.

L’artiste lausannois vit un mois de résidence artistique au Nord de Tokyo. Frédéric Weigel

Dans l’échange, son exposition japonaise encore en construction, Daniel Ruggiero est en live! Sans réserve ni filtre sur l’enthousiasme qui l’habite depuis le début de cette immersion. Il est 1 heure du matin à Takasaki, ville située à 100 km au nord-ouest de Tokyo, et il pense bientôt aller manger un petit poisson: le jet-lag lui profite. Après, il envisage partir errer à vélo en quête de skateurs.

L’un des dessins de l’artiste, inspiré par des scènes de rue au Japon. Daniel Ruggiero

«Ado, j’ai pratiqué, un peu. Mais j’ai surtout regardé ces engins décorés comme des tableaux, pour moi, c’était ma référence de l’art. Aujourd’hui, c’en est effectivement une. Je pense aux skates réalisés par Ai Weiwei. Basquiat. Ou certaines marques qui s’inspirent d’artistes plus ou moins connus. Le skate, chorégraphie urbaine, devient une image en mouvement dans la rue, une image subversive, l’activité étant parfois encore considérée comme dérangeante. J’y vois un lien avec la perception de l’art contemporain!» Au Japon, la traque de skateurs vire à l’enquête pour Daniel Ruggiero. Quand ils ne sont pas parqués dans des espaces dédiés, ils sont rares.

Enquête nocturne

«Une nuit, je suis tombé sur une équipe. Des jeunes. Ils m’ont fait penser aux graffeurs chez nous. En fait, comme même l’espace public est privé, chacun aménageant et entretenant celui qui est devant chez lui, le skate est vu comme une menace, comme une provocation: on n’abîme pas des choses privées.» Ces jeunes sont donc considérés comme des bad boys, ils en jouent, ils en adoptent le look. Et finalement, pratiquent. L’idée du Lausannois de parler du skate dans une exposition d’art contemporain au Japon en devient plus subversive encore. Joie!

La vingtaine de skates réalisés par des artistes, designers et tatoueurs, tous des amis de Daniel Ruggiero. L’exposition est encore en cours de montage. Daniel Ruggiero

L’artiste parti dans tous les sens, en mode flâneur et observateur pour construire une exposition qu’il veut une ode au «traînard», tient son plus petit dénominateur commun entre les cultures. L’une, la japonaise, qui vit l’art dans une perception encore très romantique de l’artiste. L’autre, l’occidentale, qui aime pourtant imaginer cette scène japonaise aussi singulière que sa culture manga! Si différentes, toutes deux ont leurs «traînards».

Les artistes ont tous reçu une carte blanche et la même planche pour imaginer leur version. Daniel Ruggiero

«Sous ce titre d’exposition, j’ai envie de redonner des lettres de noblesse à l’idée de prendre son temps dans une société qui va si vite. On n’ose pas – plus – traîner et se poser sur un bloc de béton pour regarder la rue pendant deux heures. Dommage!» À l’heure du vernissage, le 29 juillet, Daniel Ruggiero vivra encore une autre expérience. «J’imaginais des skateurs sur le toit, un barbecue, la fête, etc. sur le modèle de nos vernissages. En fait pas du tout! Les Japonais voient ce moment comme un temps privilégié pour discuter avec l’artiste. Ils prennent des rendez-vous individuels pour le faire.»

