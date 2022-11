Loisirs d’hiver – Le ski dans le village de Saint-Cergue est sur le point d’être sauvé La Municipalité a trouvé 30’000 francs auprès de la Région pour payer le déficit de l’hiver à venir. Raphaël Ebinger

Le téléski du Bois, l’un des trois existant dans le village de Saint-Cergue, devrait fonctionner à partir de la fin du mois de décembre si la neige arrive en suffisance. Patrick Martin/24HEURES

Les pistes de ski du village de Saint-Cergue ouvriront-elles cet hiver? La même question revient chaque année. À l’automne, des tensions autour du financement du déficit des installations (entre 15’000 et 75’000 francs bon an mal an) sont révélées. Puis une solution est trouvée début décembre. 2022 ne fait pas exception. Les trois remontées mécaniques sont sur le point de se sauver une fois encore.