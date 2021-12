Mérites sportifs vaudois – Le skicross et la voile récompensés à Vevey Fanny Smith et Nils Theuninck ont été désignés respectivement sportive et sportif de l’année. Pierre-Alain Schlosser

Fanny Smith a été contrainte de communiquer depuis sa bulle sanitaire, après un séjour en Chine. JEAN-PAUL GUINNARD

Les absents ont paraît-il toujours tort. Cette fois, la skieuse Fanny Smith et le navigateur Nils Theuninck ont fait mentir l’adage. Lors de la cérémonie de remise des Mérites sportifs vaudois à Vevey, les deux lauréats étaient représentés par leurs parents. Mais grâce à la technique, ils ont pu exprimer leur joie de recevoir le prix de sportive et sportif de l’année. «Succéder à des athlètes comme Stan Wawrinka ou Thabo Sefolosha est une immense fierté, a déclaré Nils Theuninck. Je suis très touché de recevoir ce prix et je profite de l’occasion pour remercier mes parents pour leur précieux soutien durant toutes ces années.»