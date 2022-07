Loisirs estivaux à Lausanne – Le skimboard, un sport de glisse à tester à Bellerive Le Sinalco Skimboard Tour effectuera la première halte de sa tournée estivale ce week-end dans la capitale vaudoise. Des instructeurs encadreront les initiations. Sylvain Muller

Des initiations au skimboard seront organisées ce week-end à Lausanne-Bellerive. Sinalco

Pas besoin de rampe ou de vague pour pratiquer le skimboard. Une pellicule d’eau suffit. Cousine du surf, cette discipline dont le nom vient du verbe anglais to skim («écumer», «parcourir») et de board («planche»), serait née dans les années 30 de l’envie de glisser sur les étendues d’eau subsistant entre la mer ou l’océan et la plage.

La discipline a progressivement évolué en milieu naturel, s’offrant même un championnat de France dès 1988 et rejoignant la Fédération française de surf quatre ans plus tard. Mais elle connaît un nouvel engouement depuis que des skimboarders ont apporté leurs planches en ville pour glisser sur les bassins des fontaines en tous genres. Ne restait plus qu’à inventer la piste gonflable et recouverte d’eau permettant de pratiquer sur n’importe quelle surface plane.

Instructeurs sur place

C’est une de ces pistes qui sera installée ce week-end (9 et 10 juillet) à Lausanne-Bellerive à l’occasion de la première halte du Sinalco Skimboard Tour. Aucune connaissance préalable en matière de surf ou de skate n’est requise et des instructeurs seront présents sur place, précise le communiqué d’annonce de la manifestation.

Par contre, «équilibre et rapidité sont les qualités de base demandées: on court, la planche dans les mains, vers la piscine, on lance la planche puis, après avoir sauté dessus, on essaye de glisser le plus longtemps possible sur l’eau.»

La vidéo de présentation de l’infrastructure qui sera installée à Lausanne-Bellerive. Sinalco

Techniquement, le skimboard utilise un phénomène redouté par les automobilistes: l’aquaplaning ou «hydroplanage» dans la langue de Molière. «Le comportement de l’engin est alors comparable à celui d’une savonnette sur du carrelage mouillé», peut-on lire sur la page consacrée au skimboard sur Wikipédia.

Les skimboarders peuvent également s’attaquer à des eaux plus profondes. Mais comme leur planche ne dispose pas d’une grande flottabilité, ils sont obligés d’avoir beaucoup plus de vitesse pour une pratique se rapprochant dès lors du ski nautique.

