Football – Le SLO a encore une fois trouvé plus réaliste que lui Le Stade-Lausanne-Ouchy a de nouveau fait le jeu sans l’emporter, vendredi, face au FC Thoune (1-3). Robin Carrel Lausanne

Le 0-2 de Nuno da Silva a fait mal aux Vaudois. keystone-sda.ch

Si vous aviez dit à un fan stadiste ou bernois, il y a deux ans, que ces deux formations allaient se retrouver à la fin du mois de janvier 2021, dans une Pontaise à huis clos à cause d’une pandémie mondiale, pour un match au sommet de Challenge League, le tout arbitré par Mirel Turkes, le frère d’Aldin qui était en passe de signer au LS… Il y a de fortes de chances que ces supporters vous auraient pris au mieux pour un fan de «Kamoulox», la parodie de jeu télé hilarante réalisée à l’époque par le duo comique Kad et Olivier, et au pire pour un dangereux illuminé.