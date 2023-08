Football – Le SLO concède l’égalisation à la dernière seconde Face à un Servette à bout de souffle après son exploit européen, les Stadistes ont décroché leur premier point en Super League (1-1). Daniel Visentini Lausanne

Le premier derby entre le Servette FC et le SLO s’est conclu sur le score de 1-1. KEYSTONE/Martial Trezzini

Au cadre flamand de Genk et son ambiance européenne, lui substituer une Pontaise pâlotte, secouée par les nombreux supporters grenat; à l’intensité folle déployée trois jours plus tôt par Servette pour s’offrir, à dix, le bonheur que l’on sait, se replonger dans la réalité suisse, ce match contre Stade Lausanne Ouchy; aux émotions magiques, qui envoient les Genevois à Glasgow la semaine prochaine, faire siennes celles de la Super League.

Contre le SLO, ce n’était pas le Servette héroïque de Genk. Mais pouvait-il en être autrement? Mais c’était toujours le même mental, jusqu’à la dernière seconde, quand les Genevois, menés au score, faisaient le malheur des Vaudois avec un coup franc magique de Pflücke à la 96e minute!

Ce Servette avait besoin de souffler et SLO n’était pas prêt à lui donner de l’air. Des onze qui ont commencé en Belgique mercredi passé, seuls six étaient sur le terrain à la Pontaise au coup d’envoi. Mall, Baron, Guillemenot, Touati et Ondoua étaient titulaires. C’est peu dire que les Grenat ont besoin de faire tourner leur effectif en vue des prochaines échéances, précisément ce match contre les Rangers dans quatre jours. D’autant plus avec six blessés à l’infirmerie (Stevanovic, Tsunemoto, Lyng, Magnin, Antunes et Frick).

Mais tout cela n’est pas le problème de SLO. Après deux défaites durant lesquelles les Vaudois avaient montré de belles choses sans savoir les concrétiser, il s’agissait de se montrer efficace face à ce Servette entre deux eaux.

Des Stadistes entreprenants

Ce sont les Lausannois qui ont tenté le plus de choses pour commencer. Avec dès la 8e plusieurs frayeurs à la chaîne dans les 16 mètres grenat. Il aura fallu un contre de Douline pour empêcher Qarri d’inquiéter Mall. Douline, c’était bien le seul à hisser le niveau au-dessus du minimum vital côté servettien. La fatigue, cinq changements dans le onze de base, la nécessité de gérer l’effort: les Grenat composent avec les circonstances.

C’est l’homme le plus en vue, Douline justement qui est allé à la faute en voulant intervenir sur Gassama dans les 16 mètres. Penalty: Hajdini pour le transformer. Rien d’immérité pour SLO: les Lausannois avaient laissé passer un temps fort servettien, ils étaient plus frais, ils avaient même touché la latte avec un gros raté de Danho peu avant.

Les Lausannois croyaient tenir une victoire quand, à l’ultime seconde des arrêts de jeu, Pflücke a expédié un coup franc fou dans la lucarne de Da Silva. Servette a évité le pire. Un avertissement avant le déplacement à Glasgow et les prochains matches de Super League.

SLO - Servette 1-1 (0-0) La Pontaise, 3257 spectateurs. Arbitre: J. Von Mandach. Buts: 68e pen. Ajdini 1-0; 96e Pflücke 1-1. Stade Lausanne Ouchy: Da Silva; Gassama, Kadima, Pos (20e Camara), Obexer; Hamdiu; Mulaj (63e Ajdini), Qarri, Bamba (63e Bayard), Garcia (74e Abdallah); Danho (74e Hadji). Servette: Mall; Vouilloz, Rouiller, Severinm (78e Pflücke), Baron; Touatin (57e Bedia), Douline (69e Cognat), Ondoua, Kutesa (78e Fofana); Guillemenot (69e Rodelin), Crivelli. Avertissements: 6e Bamba (jeu dur), 34e Hamdiu (antijeu), 50e Kadima (jeu dur), 62e Guillemenot (jeu dur), 64e Ondoua (jeu dur), 85e Ajdini (jeu dur).

Daniel Visentini est journaliste pour le Sport Center depuis 2018. Il a été durant sept ans le chef de la rubrique Sports de la Tribune de Genève. Il suit de près l'actualité du football, notamment celle du Servette FC et de l'équipe de Suisse. Plus d'infos

