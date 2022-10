Football – Le SLO est leader de Challenge League Grâce à sa victoire 2-1 à la Pontaise contre Aarau lors de la 14e journée, le club lausannois occupe désormais la première place du classement de Challenge League.

Romain Bayard (à g.) et les Lausannois sont premiers du classement keystone-sda.ch

Vainqueur de quatre de ses cinq derniers matches de championnat, le Stade Lausanne Ouchy continue sur sa lancée positive en championnat. Grâce à un succès contre Aarau vendredi à la Pontaise (2-1), les Stadistes sont maintenant leaders de Challenge League. Combinée au résultat de ses voIsins plus tôt dans la soirée de vendredi (Yverdon - Lausanne 4-0), une victoire permet en effet aux hommes d'Anthony Braizat d'occuper seuls le premier rang, avec un point d'avance sur Yverdon et Wil (26), et deux sur le Lausanne-Sport (25).



Garcia pour la victoire

Le SLO a idéalement commencé la partie. Après des grosses occasions de Mulaj et Ajdini en début de rencontre, les Lausannois ont ouvert le score par Qarri, idéalement servi par Ajdini en contre-attaque (30e). La réduction du score des Argoviens fut un modèle du genre. Sur balle arrêtée, une action à trois passes, à chaque fois en une touche de balle, et conclue par Bunjaku a permis à Aarau de revenir dans la partie. On s'avançait logiquement vers un match nul, lorsque Garcia, seul au deuxième poteau, a trompé (en deux temps et un peu chanceusement) la vigilance du gardien adverse pour donner un avantage définitif aux Stadistes (2-1, 75e).



Après 14 journées, le SLO occupe donc la première place de Challenge League, devant Yverdon, Wil et le Lausanne-Sport. Prochain match pour les Stadistes: le 5 novembre à domicile contre Bellinzone.

SLO - Aarau 2-1 (1-0) Afficher plus Stade de la Pontaise. Arbitres: Staubli, Heiniger, Küng, Sanli. Buts: 30e Qarri 1-0, 56e Bunjaku 1-1, 75e Garcia 2-1. Stade Lausanne Ouchy: Da Silva; Gassama, Hajrulahu, Pos, Abdallah; Bayard (64e Bamba), Akichi; Mulaj (64e Garcia), Qarri, Ajdini (64e Zac); Danho (79e Alounga). Aarau: Enzler; Qollaku, Bunjaku, Kronig, Conus (65e Thaler); Schwegler (46e Schwegler), Jäckle, Eberhard (46e Tasar); Gjorgjev, Gashi, Fazliu. Avertissements: 45e Gashi, 45e Akichi, 58e Bunjaku, 84e Bamba, 84e Njie. Notes: Stade Lausanne Ouchy sans Okou (suspendu), Asllani, Koré, Maroufi (blessés), Obexer, Tsoungui (malades).



BMT

