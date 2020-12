Football – Le SLO freiné par Winterthour Le Stade Lausanne-Ouchy a longtemps cru se payer le scalp de Winterthour (1-1), lors de la 14e journée de Challenge League, avant de craquer à 6 minutes de la fin. Robin Carrel, Lausanne

Meho Kodro et son SLO ont longtemps mené. Keystone

L’«autre club lausannois» ne fait pas beaucoup de bruit, mais reste dans le sillage des favoris de cette saison de l’antichambre de l’élite helvétique. Après plus d’un tiers du championnat, il n’a que quatre longueurs de retard sur Thoune, l’actuel barragiste, et recevra encore deux fois (GC et Xamax) à la Pontaise d’ici la trêve des confiseurs. Regrettera-t-il le point laissé en route mardi au décompte final, face à l’ancien dauphin de la ligue?

Les Zurichois se sont créé les deux meilleures occasions de la première période, par Mahamid à chaque fois. Dès la 6e minute, l’attaquant arabo-israélien s’est présenté seul face à Da Silva, avant de se retrouver au sol. Il a été bien sévèrement averti par l’arbitre M. Kanagasingam pour une simulation peu évidente. C’est encore lui qui a manqué une montagne à 5 minutes du thé, en perdant son duel face à un gardien du SLO et sa bonne anticipation.

Deux mines

Dominateurs territorialement, les Vaudois étaient entrés fort dans la rencontre et permis à Qarri de s’octroyer deux belles possibilités. L’ancien Nyonnais n’était toutefois pas encore totalement dans le match: sa frappe de la 6e était bien trop croisée et celle de la 12e trop molle. Il a été imité par Ndongo, qui a manqué une montagne à peine de retour des vestiaires après la pause.

Les Lions ont fini par attraper le cadre à la 53e. Le Fribourgeois format géant Bamba a récupéré lui-même le cuir, avant de le propulser en force dans le petit filet adverse. Le 3e but de la saison de l’ancien Sédunois, qui a ainsi récompensé une prestation solide de l’équipe qui a perdu le moins de matches jusqu’ici dans ce championnat (2).

Le SLO a tout de même encore une marge de progression dans la gestion de ce genre de parties. Car il a eu le tort de céder la possession à «Winti» après avoir ouvert le score. Les Zurichois n’avaient plus inquiété le dernier rempart adverse depuis bien longtemps, quand Alves y est allé d’un coup de canon en lucarne à la 84e. Le point lausannois n’en sera un bon que s’il en prend trois autres vendredi, face à un Neuchâtel Xamax qui, lui, n’en finit plus de décevoir.