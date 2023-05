Football – Le SLO inflige une nouvelle défaite à Xamax Les Neuchâtelois ont perdu un 18e match cette saison, vendredi soir à la Pontaise contre le Stade Lausanne-Ouchy. Yves Desplands

Raphael Nuzzolo a fêté son 600e match avec une défaite. keystone-sda.ch

Neuchâtel Xamax a subi une 18e défaite en championnat de Challenge League, vendredi soir à la Pontaise, dans son affrontement avec Stade Lausanne-Ouchy (2-0). Les joueurs d’Uli Forte n’ont plus gagné depuis le 26 février dernier.

Alors que son joueur emblématique, Raphaël Nuzzolo, disputait son 600e match de championnat quelques jours après avoir annoncé la fin de sa carrière au terme de la saison, les Neuchâtelois n’ont pas réussi à renverser les Vaudois.

Mais les Stadistes ont dû patienter avant de trouver le chemin des filets. Ce n’est qu’à la 73e minute que Liridon Mulaj, sur une passe de Linus Obexer, a ouvert la marque pour la plus grande joie des 594 spectateurs. Et, à trois minutes du terme, Teddy Okou, assisté par Mergim Qarri, a scellé le score en marquant le 2-0 (87e).

Cette victoire permet aux Lausannois d’espérer encore une place dans le trio de tête. Pour Xamax, en revanche, cela sent de plus en plus les matches de barrage contre la relégation.

