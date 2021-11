Football – Le SLO ne marque toujours pas Et de cinq. Cela fait cinq parties de suite que les Vaudois ne trouvent pas la cible. Vendredi, ils ont pourtant récolté un point sur la pelouse du leader Winterthour (0-0). Claude-Alain Zufferey

Tout comme face à Yverdon (photo), le SLO a aussi fait match nul 0-0 à Winterthour. Archives Facebook SLO

Dans le cadre de la 13e journée de Challenge League, le FC Stade Lausanne Ouchy s’est déplacé vendredi sur la pelouse du leader du championnat, le FC Winterthour. Avant le coup d’envoi de la partie, huit points séparaient les deux adversaires du soir.

Nonante minutes plus tard, et un 0-0 plus tard, ces huit points sont toujours de mise. Un nul chez le leader c’est pas si mal. Mais, en revanche, dans la colonne du négatif, il est à noter que le SLO n’a une nouvelle fois pas marqué. Cela fait donc cinq rencontres que les hommes de Meho Kodro restent muets. C’est beaucoup trop pour espérer progresser dans la hiérarchie de Challenge League.

Sur le terrain, les Zurichois ont pris les choses en main dès le début de la rencontre. Leur domination a bien failli se concrétiser à la 21e minute de jeu, mais la frappe de Thibault Corbaz a touché la latte de la cage de Justin Hammel. La première période s’est terminée sur le score de 0-0, mais les statistiques parlaient nettement en faveur de Winterthour qui a tiré 7 fois au but, contre seulement deux fois aux Lausannois. Quant à la possession, elle était à 60% en faveur des hommes de la Schützenwiese.

Un poteau après la pause

Au retour du thé, le débat s’est quelque peu équilibré (5 tirs à 6), mais le scénario est resté quasiment le même. Les Zurichois ont une nouvelle fois eu une grosse chance de but, avec cette fois-ci un poteau de Tobias Schättin à 53e minute de jeu.

Mais rien n’y a fait, le leader de Challenge League a dû se contenter de ce nul à domicile, face au SLO qui passe au cinquième rang du classement avant les matches de samedi.

