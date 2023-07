Football – Le SLO ne s’est pas trahi, mais Lugano était trop fort Les Stadistes n’ont pas à rougir de leur première en Super League, même si la défaite concédée face aux Tessinois mercredi est rude (3-0). Florian Vaney

La Pontaise les a senties, les deux vagues bien distinctes générées sans crainte par le Stade Lausanne Ouchy. L’une au tout début, l’autre à la toute fin de la première mi-temps. Première mi-temps de son histoire en Super League, première prise de température portée par le doux espoir de tous les possibles. Mais pour que tout soit possible, il aurait fallu faire quelque chose de ces deux vagues, profiter de ces moments d’euphorie, de ces actions à répétition. Au lieu de ça, le SLO est sorti de son duel de mercredi soir vaincu (3-0), par un Lugano tellement plus réaliste.

Il fallait prendre ces deux épisodes pour ce qu’ils étaient: un message. Les Stadistes ne se trahiront pas. Leur mercato et leurs discours estivaux n’avaient de toute façon pas prétendu autre chose. Sur la pelouse mercredi au coup d’envoi, neuf joueurs ayant obtenu la promotion du printemps dernier, et deux recrues… de Challenge League. Stade Lausanne a une réputation de dénicheur de talents à tenir.

Et une identité de jeu aussi, basée sur l’intensité. Les deux milieux de couloirs du 4-2-3-1 vaudois, Liridon Mulaj et Alban Ajdini, n’ont pas manqué de s’époumoner pour multiplier les allers-retours. C’est aussi le jeu de la Super League, oublier les retours défensifs n’entre plus en ligne de compte.

Un long chemin à parcourir

Alors par moments, le SLO a séduit, emmené par son artiste Mergim Qarri. On sait la valeur de ce point-là aux yeux d’un club qui se cherche une identité populaire et qui a tout de même attiré un peu moins de 2000 personnes (1784) pour ses grands débuts dans l’élite. Si peu par rapport au reste de la catégorie, tellement au regard de son passé.

Ces gens-là n’ont pu se détacher du constat qui a fini par s’imposer à eux. Stade Lausanne Ouchy n’y arriverait pas pour cette fois. À cause de ce but tombé dès la 9e des pieds de Renato Steffen. À cause de l’attention permanente portée par les Tessinois à un Florian Danho totalement muselé (Anto Grgic, l’ancien milieu du FC Sion, a notamment passé une bonne partie de son match en défense central à surveiller le Français). Et à cause de ces opportunités manquées, qui ont fini par mener au début de seconde période fatale aux Lausannois. Zan Celar et Mohamed Amoua ont alourdi le score (3-0). Comme pour rappeler au SLO le chemin qui lui reste à parcourir.

La Pontaise, 1784 spectateurs. Arbitre: Alessandro Dudic. Buts: 9e Steffen 0-1; 48e Celar 0-2; 63e Amoura 0-3. SLO: Da Silva, Gassama, Hajrulahu, Pos, Heule (71e Abdallah); Hamdiu (84e Maroufi), Akichi (46e Bamba); Mulaj (71e Garcia), Qarri, Ajdini (60e Mahmoud); Danho. Entraîneur: Anthony Braizat. Lugano: Saipi; Hajrizi, Grgic, Hajdari; Arigoni (79e Espinoza), Bislimi (71e Vladi), Sabbatini, Valenzuela; Steffen (71e Belhadj), Celar (61e Amoura), Bottani (61e Aliseda). Entraîneur: Mattia Croci-Torti. Avertissements: Akichi (40e), Belhadj (89e).

