Football – Le SLO perd contre la lanterne rouge Xamax Les Vaudois ont perdu face aux Neuchâtelois vendredi soir en Challenge League. Les Stadistes se sont heurtés à une défense solide, doublée d’un gardien au sommet de sa forme. Rebecca Garcia Neuchâtel

Nikki Havenaar (au centre) a marqué le but de la victoire pour Xamax. keystone-sda.ch

22 points séparaient Stade-Lausanne-Ouchy de Xamax avant la rencontre. Et pourtant, ce sont bien les Neuchâtelois qui l’ont emporté (2-1) à la Maladière dimanche soir. La faute à une certaine fébrilité défensive du SLO, mais aussi à un excellent Guivarch devant les cages.

Le SLO était averti: il ne fallait pas sous-estimer Neuchâtel Xamax. Le club vaudois disait l’avoir compris, il a peut-être davantage réalisé pourquoi une fois mené au score. Un somptueux tir lobé d’Alili aux abords de la surface de réparation a fait rugir la Maladière. Les Xamaxiens se sont alors ragaillardis, eux qui peinaient à trouver leurs marques. Pour enfoncer le clou, Stade-Lausanne-Ouchy a ensuite perdu son latéral Gassama sur blessure.

Le scénario tant redouté semblait donc se réaliser, d’autant plus que chacune des tentatives des Stadistes était contrée par la défense ou le gardien du club neuchâtelois. Guivarch semblait bien décidé à garder sa cage inviolée, mais il a dû s’avouer vaincu après une énième incursion d’Okou. L’attaquant du SLO – qui avait mis le feu dans la défense xamaxienne tout au long de la première mi-temps – est parvenu à se mettre en position de frappe dans la surface. Il ne lui en fallait pas plus pour décocher un tir en force imparable. Égalité, dans une rencontre qui pouvait encore tourner de n’importe quel côté après 45 minutes de jeu.

Équilibre fragile

Mais au retour des vestiaires, la fragile domination des joueurs d’Anthony Braizat a rapidement été mise à l’épreuve. Havenaar s’est davantage élevé que ses adversaires, et il a marqué le deuxième but de Xamax. Là encore, les 3355 spectateurs venus braver la fraîcheur automnale ont apprécié le spectacle. Car ce Xamax, souvent dominé cette saison, était en train de malmener l’actuel premier du classement de Challenge League. Restait alors à conserver l’avantage. Stade-Lausanne-Ouchy a pourtant tout essayé, en amenant du mouvement sur les ailes et en tentant des centres. Danho a même eu la balle d’égalisation au bout du pied à la 90e minute, mais son tir est passé juste au-dessus du but. Zéro point et des regrets: voilà ce que le SLO ramène de la Maladière.

Xamax - SLO 2-1 (1-1) Afficher plus La Maladière, 3355 spectateurs. Arbitres: Piccolo, Josipovic, Da Cunha, Dedukic. Buts: 12e Alili 1-0, 45e Okou 1-1, 57e Havenaar 2-1., Xamax: Guivarch; Hammerich, Havenaar, Berisha (90e Fatkic), Gonçalves; Alili (76e Ouhafsa), Pasche, Veloso, Saiz (46e Aliu); Bakayoko (46e Pinga), Nuzzolo.Entraîneur: Jeff Saibene. SLO: Steffen; Gassama (17e Abdallah), Hajrulahu, Pos, Obexer; Bamba, Akichi; Okou, Hadji (61 Danho), Qarri (70e Garcia), Ajdini (70e Mulaj).Entraîneur: Anthony Braizat. Avertissements: 25e Nuzzolo, 51e Pasche, 69e Bamba, 70e Hammerich, 93e Havenaar.Notes: SLO sans Bayard (suspendu)

Rebecca Garcia est journaliste à la rubrique sportive. Titulaire d'un master en journalisme de l'Université de Neuchâtel, elle s'intéresse particulièrement à l'économie du sport. Plus d'infos

