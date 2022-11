Football – Le SLO perd trois points sur tapis vert, il conteste Le leader de Challenge League s’est vu retiré trois points par la Commission de discipline de la SFL. Il va faire recours.

Le club ayant fait recours, Alban Ajdini et Stade Lausanne restent provisoirement en tête de la Challenge League. KEYSTONE

Le SLO se voit retirer trois points de la saison en cours par la Swiss Football League. Le club lausannois a conteste la sanction mardi, dans un communiqué. Il dit avoir pris connaissance «avec étonnement» de l’annonce de la Commission de discipline de la SFL. Cette dernière a décidé de sanctionner Stade-Lausanne-Ouchy pour une «violation de l’obligation d’informer du bénéficiaire de la licence».

Concrètement, le club aurait omis de remettre à l’administration des documents prouvant les salaires et les charges sociales - et ce malgré deux délais supplémentaires et le fait que les versements avaient été effectués. Les dirigeants du SLO estiment que la sanction est disproportionnée, puisque les salaires et les charges ont bien été payés. Seule l’attestation du paiement de la LAA aurait été transmise par mail cinq minutes après l’échéance, et a été confirmée par la compagnie d’assurance trois jours plus tard.

«Il s’agit uniquement d’une erreur administrative», tranche le club, qui dit toutefois regretter le retard. Il annonce sa décision de faire recours de ces trois points enlevés et reste pour le moment en tête du classement.

