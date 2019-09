Le SLO poursuit son chemin en Coupe

Stade Lausanne Ouchy n’en finit pas de surprendre. Après avoir battu le LS 3 à 0, le néo-promu de Challenge League est allé s’imposer 4 à 2 à Kriens pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe de Suisse.

Les joueurs d'Andrea Binotto étaient pourtant menés 2 à 0 à la 40e minute avant de renverser la vapeur grâce à des réussites de Oussou (43e sur penalty), Amdouni (84e), Elouet (86e et 91e).

Et s’ils retrouvaient leurs amis de la Pontaise au prochain tour?

Bavois passe mais souffre

Le FC Bavois (Promotion League) a connu lui plus de peine pour se qualifier pour se retrouver dans le chapeau. Sur le terrain de Varembé, face à l’Olympique de Genève (8e de 1re ligue Classic), Aziz Demiri a offert le succès (1-2) aux visiteurs à la 95e. Il a manqué de la lucidité aux Genevois, qui avaient pourtant et longtemps dominé et ouvert la marque à la 61e par Arifi.