Football – Challenge League – Le SLO pris trois fois à froid Le Stade Lausanne-Ouchy a été battu par un FC Thoune solide et réaliste à défaut d’être génial (1-3), lors de la 17e journée de Challenge League. Robin Carrel, Lausanne

Nuno da Silva trompe Justin Hammel pour le 2e but bernois. keystone-sda.ch

Les Stadistes avaient mieux entamé la partie, jouant haut et parvenant à trouver régulièrement la vitesse toujours appréciable de Ndongo (3e, 14e, puis 39e). Mais l'opportunisme des Bernois a rapidement payé. Hasler a d'abord obligé le portier Hammel à un arrêt à bout portant (17e). Ce dernier a ensuite été trop court sur un coup de canon de Fatkic, qui a dépoussiéré sa lucarne de plus de 25 mètres (22e). Un but exceptionnel.

La seconde réalisation thounoise a été quant à elle surtout dûe au mauvais alignement de la défense vaudoise. Perrier a été pris dans son dos par da Silva, très bien servi par Kyeremateng, et qui a pu tranquillement aller fixer le nouveau dernier rempart lausannois, puis lui piquer le cuir par-dessus (30e). Un froid réalisme et une douche froide à l’image du temps qui sévissait alors sur la vénérable Pontaise.

Entrée gagnante de Chihadeh

Le SLO ne s’est pas laissé abattre et a continué à tournoyer autour de la surface de l’équipe qui avait fait trembler Arsenal en Champions League en 2005. Si Gazzetta, après une jolie combinaison dans les 16 mètres (53e), n’a pas trouvé la faille, Lahiouel, lui, s’est montré plus fin. Le buteur patenté a réduit le score quatre minutes plus tard d’une “Madjer” qui a laissé le gardien Hirzel totalement pantois.

Hammel a permis aux siens de rester dans le match d’une magnifique parade de gardien de handball devant le nouvel entrant Chihadeh (73e). Pas suffisant toutefois pour relancer les siens vers une égalisation qui aurait sans doute été méritée, notamment avec la belle occasion de Lahiouel dans la foule. Surtout que la tête de ce diable de Chihadeh est ensuite passée par-là…

Thoune prend ainsi 4 points d’avance sur son opposant du soir, dans la course à la place de dauphin de GC. Les Sauterelles sont quant à elles assurées de rester en tête, même si leur match face à Aarau a été reporté à cause de la pluie.

Stade Lausanne-Ouchy - Thoune 1-3 (0-2)

La Pontaise, 0 spectateur (huis clos). Arbitres: Turkes, Maire/Küng

Buts: 22e Fatkic 0-1. 30e da Silva 0-2. 57e Lahiouel 1-2. 78e Chihadeh 1-3.

SLO: Hammel; Rüfli (82e Laugeois), Hajrulahu, Routis, Perrier; Bamba, Abdullah (82e Efendic); Qarri (70e Asslani), Gazzetta (70e Amdouni), Ndongo (70e Ajdini); Lahiouel.

Thoune: Hirzel; Wetz, Sutter, Havenaar, Hefti; Rüdlin, Fatkic; da Silva (63e Schwizer), Hasler (88e Breitenmoser), Dzonlagic (63e Vasic); Kyeremateng (70e Chihadeh).

Notes: le SLO sans Albizua, Da Silva, ni Dalvand (blessés). Thoune sans Castroman, Karlen, Salanovic (blessés), ni Kablan (suspendu).

Avertissements: 24e Abdullah (anti-jeu), 47e Fatkic (jeu dur), 60e Routis (réclamations), 61e da Silva (jeu dur) et 84e Havenaar (jeu dur).