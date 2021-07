Football – Le SLO remporte le derby contre Yverdon Pour son retour en Challenge League, le club nord-vaudois a été battu 3-1 par les Stadistes. Devant plus de 900 spectateurs, les visiteurs ont fait la différence en début de seconde période. Doublé de Chader. Nicolas Jacquier

Mersim Asllani (à gauche) et Nicolas Gétaz (à droite) se disputent le ballon. keystone-sda.ch

Dans un «nouveau» stade municipal où la capacité avait volontairement été limitée à 1000 personnes pour ne pas avoir à activer le plan de sécurité Covid, plus de 900 spectateurs - et quelques irréductibles fans demeurés à l’extérieur mais assurant l’ambiance derrière un mur - ont découvert samedi en début de soirée un Yverdon new-look n’ayant plus grand-chose à voir avec l’équipe qui avait fêté la promotion en Challenge League ce printemps.

Nouveau gardien, nouvelle défense et nouvelle attaque: si le club nord-vaudois a affiché ses transferts de l’été, il n’a pas perdu ce qui faisait déjà sa spécificité, ce désir de soigner le spectacle... pour autant que l’adversaire vous en laisse la possibilité. Dans ce premier derby romand de la saison, on ne s’est donc pas ennuyé, ce qui doit aussi beaucoup aux visiteurs qui, après une entame de match délicate, auraient déjà pu exploiter les largesses défensives locales avant la pause. De part et d’autre, seule la finition devait alors faire défaut: Vladi (9e), Ninte (23e, frappe croisée détournée par un joli réflexe de Hammel), Koné (43e, spectaculaire retourné) se sont chacun ménagés de quoi ouvrir le score. Dans les rangs du SLO, le très remuant Chader allait se retrouver impliqué dans tous les bons coups, ponctuant son récital de la première période d’un coup-franc puissant qui allait s’écraser sur la transversale à la demi-heure.

Changement de décor après la pause, SLO imposant sa belle maîtrise jusqu’à ouvrir rapidement le score, conséquence d’un exploit de l’inévitable Sofyan Chader, l’ailier prêté par Clermont-Ferrand inscrivant pour l’occasion son premier but helvétique (51e).$

Après avoir tenu le choc jusque-là, Yverdon allait montrer ses lacunes actuelles, notamment défensives, encaissant un deuxième but à la suite d’un magnifique mouvement conclu par Hadji. Dans la foulée, juste après un sauvetage de Hammel devant Vladi, Chader y allait de sa deuxième réussite personnelle. À ce rythme, cet homme-là s’annonce déjà comme l’une des grandes attractions de la saison en Challenge League. Au point que l’on en vient déjà à se demander ce qu’il est venu y faire.

En une poignée de minutes, Yverdon a tout perdu avant de reprendre timidement espoir. Pour grand retour en Swiss Football League après 10 ans d’absence, le club nord vaudois espérait un tout autre verdict. Ses retrouvailles avec la Challenge League ont tourné au calvaire.

Yverdon - SLO 1-3 (0-0) Afficher plus Stade municipal, 923 spectateurs. Arbitre: M. Wolfensberger. Buts: 51e Chader 0-1; 60e Hadji 0-2; 65e Chader 0-3; 70e Gétaz 1-3. Yverdon: Salvi; Blum, Hajrovic, Rodrigues, Gétaz; Eleouet (77e Fargues), Adniellyson (58e Lusuena), Kabacalman (66e Eberhard), Ninte (58e Kalezic); Kone; Vladi (66e Beleck). Entraîneur: J.-M. Aeby. SLO: Hammel; Hajrulahu, Rüfli, Pos; Abdullah; Asllani (89e Hysenaj), Chader, Bamba (69e Laugeois), Qarri (89e Hadzi); Hadji (77e Abdallah), Ajdini (69e Bayard). Entraîneur: M. Kodro. Notes: Yverdon sans Morelli (blessé), ni Le Pogam (suspendu); SLO sans D. Da Silva, Routis et Dalvand (blessés); 30e: un coup-franc de Chader s’écrase sur la transversale. Avertissements: 19e Hajrulahu; 21e Gétaz; 37e Rüfli; 69e Bamba; 87e Lusuena.

