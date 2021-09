Challenge League - Le SLO se relance après le Covid

Football – Le SLO se relance après le Covid Le Stade Lausanne Ouchy a fait une belle affaire, en venant à bout de Schaffhouse (2-1), lors de la 6e journée de Challenge League. Robin Carrel

Giflés à Aarau (5-2) à la fin août, confrontés à des cas de Covid qui ont fait reporter leur dernier match de championnat, puis au repos lors de la pause internationale, les Stadistes ont logiquement perdu le rythme dans l’affaire. Ils ont toutefois trouvé les ressources pour passer l’épaule face à des Schaffhousois qui ont de leur côté perdu leur coach Murat Yakin et remplacé son frère Hakan lors des dernières semaines.

Rien n’a été simple pour les joueurs de la Pontaise, mais ils ont heureusement pu compter sur un gardien, Justin Hammel, qui n’a pas été très occupé non plus début septembre. Le dernier rempart a certes joué avec l’équipe de Suisse M21, mais ce ne sont pas les attaquants de Gibraltar (un tir cadré en deux matches, deux victoires 4-0…) qui l’ont fatigué outre mesure.

Deux points par match

Cela ne l’a pas empêché de réussir deux parades de classes aux 7e et 11e minutes, devant Prtajin et Rodriguez. Ces arrêts ont permis aux siens de monter en puissance et la solution est venue d’un penalty d’Hadji, consécutif à une faute bête de S. Müller sur Qarri (32e). Il y a eu ensuite du mieux chez les Lausannois, qui ont mis le deuxième par Ajdini, buteur dans un angle difficile à l’heure de jeu.

La réduction du score de Neitzke une minute plus tard sur corner n’y a rien changé, même si Maouche (74e) a manqué de peu le cadre et que la fatigue s’est faite sentir sur la fin (deux arrêts de Hammel encore aux 82e et 85e). Le SLO a relancé sa machine et lorgne le haut du classement, son ambition de début de saison, avec une moyenne de deux points par match. Un rythme de potentiel barragiste. Et plus si affinités.

Stade Lausanne Ouchy - Schaffhouse 2-1 (1-0) Afficher plus Stade olympique de la Pontaise. 240 spectateurs. Arbitres: Gianforte, Bürgi/Hartmann. Buts: 32e Hadji (penalty) 1-0. 60e Ajdini 2-0. 61e Neitzke 2-1. Stade Lausanne Ouchy: Hammel; Kadima, Hajrulahu (65e Laugeois), Cueni; Abdallah, Bayard (86e Abdullah), Bamba, Qarri (72e Asllani); Hadji, Labeau, Ajdini (72e Chader). Entraîneur: Meho Kodro. Schaffhouse: Ruberto; Krasniqi (46e Neitzke), S. Müller, Padula, A. Müller (46e Fehr); Bislimi (82e Kalen), Hamdiu, Lika; Rodriguez (57e Maouche); Prtajin (72e Del Toro), Ardaiz. Entraîneur Artim Shaqiri. Notes: le SLO sans Da Silva, Dalvand, Routis ni Rüfli (blessés). Schaffhouse sans Paulinho (blessé). Avertissements: 7e Hamdiu. 31e S. Müller. 34e Labeau. 83e Lika.

