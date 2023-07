Football – Le SLO tient le Paris FC en échec Le Stade Lausanne Ouchy a bouclé ses matches de préparation par un nul probant (2-2) contre «l’autre club parisien», qui évolue en 2e division française Robin Carrel

Le SLO a présenté un visage très intéressant. RCA

Face à une équipe de L2 qui ne disputait que son deuxième match de préparation de l’exercice 2023/2024 – et qui débutera son championnat contre Caen le 5 août seulement (à domicile, mais à Troyes) –, le SLO a fait du SLO. Et pour cause, le XI qu’Anthony Braizat a aligné était entièrement composé de joueurs ayant gagné, sur le pré face à Sion, le droit de jouer en Super League. Et ça a été très intéressant, contre le Paris FC.

Florian Danho aurait pu être récompensé des efforts fournis seul en pointe en première période. L’attaquant toulousain n’a toutefois pas réussi à convertir une de ses trois petites opportunités du premier quart d’heure. Il a encore perdu deux duels face au portier adverse aux 40e et 48e, avant d’enfin lever les bras d’un tir en pivot dans le petit filet (51e). Alban Ajdini, parti dans le dos de la défense française, a réussi proprement le 2-1 à la 62e. Le SLO, qui n’a pas fait de changement (!) a finalement craqué à la 89e sur un essai de Warren Caddy.

Au milieu de tout ça, Lamine Gassama avait sauvé la maison oscherine aux alentours de la 20e minute d’un retour de roublard, avant que Dany Da Silva ne sorte une jolie claquette sur une tête parisienne. La qualité technique un poil supérieure des Parisiens – dont le budget est largement supérieur à 20 millions de francs suisses, soit près de cinq fois celui du SLO – avait déjà payé peu après la demi-heure. Le moment choisi par le grand Pierre-Yves Hamel pour placer une tête au bon endroit.



