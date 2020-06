Urgences médicales sur la Riviera – Le SMUR intervient en 13 minutes 51 Le délai d’intervention du SMUR de Rennaz sur la Riviera est dans la moyenne cantonale, explique le Conseil d’État dans sa réponse à une interpellation. Claude Beda

Avec l’ouverture de l’Hôpital Riviera-Chablais, le SMUR a déménagé de Vevey et Monthey à Rennaz. CHANTAL DERVEY

Le délai moyen de réponse du SMUR dans les communes du district Riviera-Pays-d’Enhaut est de 13 minutes 51, explique le Conseil d’État dans sa réponse à la députée de La Tour-de-Peilz Taraneh Aminian. Ce temps est dans la moyenne (et même légèrement meilleur) des autres SMUR régionaux vaudois (16 minutes 38). Du 7 novembre 2019 au 6 avril dernier, le SMUR de Rennaz s’est déplacé à 178 reprises pour prendre en charge des patients dans le district Riviera-Pays-d’Enhaut, soit 1,17 mission par jour. En élargissant la zone à l’ensemble des communes à l’ouest de La Tour-de-Peilz, à savoir la zone distale du secteur d’intervention du SMUR de Rennaz, la moyenne atteint 15 minutes 05. L’impact du trafic sur le déplacement du SMUR n’est pas significatif, puisque le temps d’intervention le plus élevé sur cette période sur la commune de Vevey est de 20 minutes 19 et de 20 minutes 24 à Saint-Légier, largement inférieur à l’objectif de 30 minutes. À titre de comparaison, ce temps d’intervention maximal est de 19 minutes 23 sur la commune de Renens, de 25 minutes 27 à Morges et de 25 minutes 46 à Orbe.