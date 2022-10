La relève en marche – Le soin infirmier, une profession de foi Manque de reconnaissance et conditions de travail difficiles: si le Covid a (re)mis en lumière la noblesse du métier et fait augmenter les inscriptions dans les hautes écoles de santé, notre pays manque toujours d’effectifs. Saskia Galitch

36% des soignant-e-s quittent leur métier entre 20 et 24 ans, soit peu de temps après avoir achevé leur formation, 42,5% arrêtent avant l’âge officiel de la retraite et, chaque mois, quelque 300 soignant-e-s raccrochent leur blouse. GETTY IMAGES

Le monde des professionnel-le-s de la santé ne va pas bien. Et ce malgré un net regain d’intérêt pour la profession d’infirmier et d’infirmière lié au Covid (qui s’est traduit par un retour au travail de personnes ayant arrêté et un pic d’inscriptions dans les hautes écoles de santé) puis par un oui à plus de 61% à l’initiative «Pour des soins infirmiers forts» le 28 novembre 2021.